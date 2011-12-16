Çocuğunuzun okula tek başına gitmesine izin verin!

Seminer verdiğim okulun öğretmenlerin en büyük şikayeti annelerin çocuklarını ellerinden tutarak okula getirmesi ve bahçeden onları sürekli izlemesiydi. Ebeveynler çocukların güvenliği için çocuklarına okula giderken eşlik etmek isteyebilir. Diğer taraftan seminer verdiğim okullun güvenli bir toplu konut içinde yer almasına rağmen annelerin büyük çoğunluğunun çocuklarını ellerinden tutarak okula götürdüğünü öğrendim ve çok şaşırdım. Bu konuda aileleri uyardım.

Sevgili anne babalar çocuğunuzun kendi başına okula gitmesi güvenliyken elinden tutarak okula götürmeniz doğru bir yaklaşım değil. Çocuğun evinizden okula yürüyerek gitme fırsatı varsa mutlaka kendi başına gitmesine izin verin. Çocuğunuzun kendi başına okula gitmesi çocuğunuzun öz güvenini artırır.

Okula sürekli gitmeniz, bahçede onu takip etmeniz, her an gözünüzün üzerinde olması çocuğu baskı yapar. Aynı zaman da çocuğunuzun arkadaşları “seni hep annen getiriyor” diye dalga geçebilir. Çocuğunuzun öz güveni geliştirebilmesi için çocuğunuzun kendi başına başarabileceklerini kendi başına yapma fırsatı verin.

Çocuğunuzun güvenli şartlar altında kendi başına okula gitme mutluluğu yaşaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Parenting Skills & Counseling Center

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