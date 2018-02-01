ÇOCUĞUNUZUN OKULA UYUMUNU DERT ETMEYİN!

Her okul döneminde, anne-babalar benzer kaygıyı yaşar, ‘Ya çocuğum okula uyum sağlamazsa?’ diye düşünürler. Oysa onların üzerindeki etkiyi unutuyoruz. Psikolojik olarak ebeveyn, çocukla ilgili ne konuda kaygılanırsa, o durum gerçekleşir. Fakat sıkıntı oluşturacak bir durum yok. Kısa bir tatil sonrası çocuk okula uyum sağlamada zorlanmayacaktır. Sadece uyku rutini ve ödev yapma disiplini aksayabilir. En geç iki hafta içindeyse her şey tekrar normale dönecektir. Eğer uyum iki hafta boyunca sağlanmazsa, profesyonel destek alabilirsiniz. Ama genelde ara dönemde bu tür sorunlarla karşılaşılmaz.

Empati kurun

Çocuğunuzla bu konuda empati kurmanız çok önemli. Siz yıllık izninizden sonra işe geri döndüğünüzde tekrar tempoya girmekte zorlanmıyor musunuz? Minikler için de aynı şey geçerli. Biraz zorlanmaları çok normal.

Onun uyku düzeni ve günlük rutini tatil süresince değişti… Bu nedenle tekrar okula uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Bu konuda sabırlı

olmalısınız.

İlk gün yanında olun

Eğer iş saatinizi ayarlıyabiliyorsanız, çocuğunuzu ilk gün okula siz bırakın. Minikler, özel ve zor zamanlarında anne-babasını yanında görmek ister. Eğer siz gidemiyorsanız, bir akrabanız da götürse onun için olumlu olur.

Uyku konusuna dikkat

Okul açılacağı için iki haftadır düzeni bozulan uyku saatini bir anda normale çevirmeye çalışmayın. Çocuğa okula gideceği akşamdan baskı yapmak uyumu zorlaştırır. Uyku düzeni zamanla normale dönecektir. Geç yatsa da erken kalktığı ikinci gün uykusu gelecektir. Bunun için endişe etmenize gerek yok.

İlk hafta baskı yapmayın

İlk hafta, çocuğun okula tekrar uyum sağlamaya çalıştığı dönemdir. Bu nedenle okula uyumu kolaylaştırmak için çaba harcamalısınız. Bunun için ilk hafta çocuğa sık sık okul sorumluluklarını hatırlatmak yerine, eğlenceli etkinlikler yapın. Böylece minik, okul sonrasını heyecanla beklerken, gitmekte de zorluk çekmez.

Eğlenceye zaman ayırın

İlk hafta boyunca eğlenceli etkinlik programı yapabilirsiniz. Örneğin; okul sonrası çocuğunuzla, parka, tiyatroya, müzeye veya akvaryuma gidebilirsiniz. Eğer çalışıyorsanız bunu anneanne, babaanne ya da dede de yapabilir.

Hiçbir akrabanız size yakın değil ya da programı uymuyorsa, akşam işten geldikten sonraki saatlerde eğlenebilirsiniz.

Çocuklar anne-babalarıyla vakit geçirmekten çok mutlu olurlar.

Okulu konuşmayın

Akşam eve geldiğinizde evladınızı görür görmez “Bugün okul nasıl geçti?” yerine “Merhaba” deyin.

Çocuk okuldan bahsederse, siz de konuşun. Eğer anlatmak istemiyorsa, konuyu açmayın. Onun yerine başka şeylerden sohbet edip, birlikte oyunlar oynayın.

Haftalık plan yapın

Bir haftayı atlattıktan sonra çocuğunuzla günlük bir plan yapabilirsiniz. Hangi saatte okuldan geliyor, ne zaman yemek yiyor, kaç dakika ders çalışacak ve nerede çalışacak gibi konuları birlikte programlayın. Böylece çocuk kendi sorumluluğunu bilir ve ödevlerini yapar. Sizler de ders saatini hatırlatmak zorunda kalmazsınız.

SEVGİNİZİ HİSSETTİRİN

Her şeyden önemlisi çocuğunuza, onu koşulsuz sevdiğiniz mesajını verirseniz, okul konusundaki stresi azalacaktır. Okul açılırken “Bak bu sefer zayıf not istemiyorum, bu çok önemli” gibi cümleler söylerseniz, sadece başarısının sizin için önemli olduğu mesajını alır.

Oysa siz onu koşulsuz seviyorsunuz. Fakat birçok anne-baba bu durumu davranışlarıyla yansıtamadığı gibi, farkında olmadan ‘Seni koşullu seviyorum’ mesajını veriyor. Bu nedenle onun okula başladığı ilk günlerde performasına ve başarısına vurgu yapmayın.