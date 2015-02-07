Çocuğunuzun oynadığı bilgisayar oyunlarına dikkat! Minecraft bakanlık incelemesinde!

Çocuğunuzun oynadığı bilgisayar oyunlarına dikkat! Minecraft bilgisayar oyunu bakanlık incelemesinde! Oyunda şiddet unsuru bulunursa hukuki süreç başlatılacak.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2009 yılından bu yana dünya çapında 100 milyon oyuncuya ulaşan ve Türkiye’de de hızla yayılan bilgisayar oyunu “Minecraft”ı incelemeye aldı. Oyunun çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirlenirse hukuki süreç başlatılacak. Bu konuda Bakanlığımızın duyarlı davranması beni mutlu etti. Umarım diğer bilgisayar oyunları da incelemeye alınır ve çocukları olumsuz etkileyen oyunlara çocukları ulaşımı engellenir.



Bir gazetecinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşegül İslam’a “Minecraft adında bir oyun var. Bu oyunda eşini (karısını) öldüren oyuncuya puan veriliyor. Bu tür şiddet içeren bilgisayar oyunlarıyla ilgili bir çalışmanız var mı?” diye soru sormasıyla dikkatler bu oyuna toplandı. Sayın Bakan “Şikâyetlerle bizzat ilgileneceğini, oyunu inceleneceğini, şiddet unsuru olup olmadığına bakılacağını ve oyunla ilgili hukuki olarak ne yapabileceklerini değerlendireceğini söyleyerek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne de inceleme talimatı verdi. Genel müdürlük, oyunun tüm aşamalarını mercek altına aldı ve “şiddet” unsuru aramaya başladı.

Çocukların gelişimine olumsuz etki edecek bölümlerin saptanması durumunda, oyunun engellenmesi için hukuki süreç işletilecek. Kullanıcılarına herhangi bir sınır olmadan dilediği dünyayı kurma olanağı veren oyunla ilgili farklı görüşler var. Oyun alanındaki kişiler bu oyunun birçok oyunla kıyaslandığında daha iyi olduğunu ve daha az şiddet içerdiğini savunuyor. Bazı uzmanlar ise çocuklarda yaratıcılığın geliştiğini ifade ediyor.

Peki bir çocuk psikolojisi uzmanı gözünden durum nasıl?

Öncelikle birçok bilgisayar oyun ile kıyaslanması daha masum gibi duruyor. Fakat burada gözden kaçan bu oyunun çok küçük yaşta çocuklara hitap etmesi ve bu nedenle şiddet oranı az bile olsa daha olumsuz etkiye neden olmasıdır. Çünkü anne babalar bu bir üç boyutlu gerçek hayattaki lego oyunu gibi çocuk için zarar diyerek çocukların sınırsızca oynamasına izin verebilir. İçerikte hiç şiddet sahnesi olmasa bile küçük yaşta çocuğun bilgisayarla zaman geçirmesi doğru değil.

İkinci savunma ise yaratıcılığı geliştirdiği üzerinedir. Çocukların pasif ve sanal bir ortamda yaratıcılıklarının desteklenmesine ne kadar ihtiyaçları var. Çocuk zamanın büyük bölümünü arkadaşlarıyla aktif oyun oynayarak tüm gelişim alanını destekleyecekken yaratıcılığını ufacık bir katkı sağlamak adına hem radyasyona maruz kalması, hem sosyal hayattan kopması ne kadar doğru. Tabi ki çocuğun yaratıcılığı ve tüm gelişim alanlarını destekleyecek açık hava oyunlarına ihtiyacı var. Çocuk için bir bilgisayar oyunu ne kadar faydalı olursa olsun pasif bir uygulama olduğu için, radyasyona maruz kalacağı ve gerçek hayattan koyacağı için obezite, sosyal becerilerin gelişememesi birçok problemi de beraberinde getirecektir. Bu konuya minecraft oyunu değil de bilgisayar oyunu gözü ile bakmak gerekir. Öncelikle bilgisayarda çocukların oyun oynayarak zamanları geçirip, potansiyellerini ne kadar gerçekleştirebilecekleri tartışılmalıdır. Sonra ise oyun içeriği tartışılabilir.

Eğer bilgisayar oyunları şiddet sahnesi içeriyorsa çocuk psikolojik olarak da zarar görecektir. Şiddet içerikli oyunlarla çocukların kalplerine ve ruhlarına öfke, kin, nefret, şiddet tohumları ekmiş oluyoruz. 6 yaş üzeri çocuklara hitap ediyor olması daha da kötü. Çocuğun yaşı ne kadar küçükse o kadar daha fazla olumsuz etkiye açık demektir. Yani daha olumsuz etkilenir. Yapılan bilimsel araştırmalar çocukların şiddeti model alarak öğrendiğini ve gördüğü şiddet sahnelerini çevresindeki uyguladığını gösteriyor.

Bu nedenle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu oyunu incelemeye aldığı için çok mutluyum. Umarım bu tür şiddet içerikli oyunlara çocukların ulaşmasına yetkililer engel olur ve çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için temel ihtiyaçlarından biri olan oyun oynama hakkını gerçekleştirebilmeleri için güvenli oyun alanlarının oluşturmasına destek olurlar. Çocukların en temel ihtiyacı açık havada hareket ederek oynamaktır.

Bu nedenle başlattığım #oyuncocugunhakkidir hashtagı sosyal medyada paylaşarak Oyun Çocuğun Hakkıdır! Kampanyasına () destek olabilirsiniz.

Pedagog Sevil Yavuz

Aile Psikolojisi Uzmanı, Oyun Terapisti,

Akademisyen, Milliyet comtr Yazarı

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com