ÇOCUĞUNUZUN POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARIN

Çocukların potansiyelini ve doğuştan gelen yeteneklerini ortaya çıkarmak için sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri, takdir ve koşulsuz kabul edilmeleri çok önemli. Çünkü bebeklikten itibaren sevgi ve şefkatle büyümesi, onların değerli hissetmesini ve kendine güvenmesini sağlar. Ayrıca 0-6 yaş; gelişimde, kişilikte ve psikolojide temel yapı taşlarının atıldığı dönemdir. Bu zamanlarda anne-babanın yaklaşımı, çocuğun hem gelişimini hem de yaratıcılığını etkiler.

Korumacı olmayın

Okul öncesi dönemde aşırı korumacı anne-babayla büyüyen çocuklar, çevresini keşfedemez ve yaratıcılıklarını geliştiremezler. Bu nedenle veliler,

evlatlarının güvenliğini sağladıktan sonra onun çevresini özgürce keşfetmesine fırsat vermeli.

Eğer anne, “Dur oğlum düşeceksin”, “Dur oğlum kırarsın” gibi sürekli uyarırsa, çocuk hareket etmek ve oyun oynamak istemez. Minikler sürekli olarak değişik oyunlar oynayarak çevresini keşfeder.

Oyun için yeterli zaman ayırın

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesi için bol bol oyun oynaması gerekir. En çok serbest zaman etkinliklerinde yaratıcılıklarını geliştirirler. Yaşıtlarıyla zengin bir uyarıcı çevrede oyun oynamak, gelişimlerini ve yaratıcılıklarını artırır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarında çeşitli oyuncakların olması çok önemli.

Çocuklar özellikle açık havada ve bahçede oyun oynarken çok yaratıcı olurlar. Açık hava miniklerin sıkılmadan uzun süre oynamasını sağlar. Bahçede oynanan oyunlar daha hareketlidir ve kas becerilerini de geliştirir.

Yeteneğini keşfedin

Çocukların küçük yaşta yeteneklerinin keşfedilmesi de çok önemli. Bu nedenle onları hobi kurslarına göndermek ve hangi alanda yatkınlıkları varsa bunu erken yaşlarda keşfetmek için anne-babaların özel bir uğraş vermesi gerekir.

Eğer yetenekleri erken yaşta fark edilirse bu alanda bir kariyer düzenlemesi yapılabilir.

Örneğin; çoçuğun spor alanında özel bir yeteneği varsa olimpiyatlara hazırlanabilir.

Ağır sorumluluklar vermeyin

Çocuklar, ağır okul sorumluluklarından dolayı yaratıcılıklarını geliştiremiyor, neredeyse tüm gün okulda kalıyor ve uzun süren dersleri sırada oturarak geçiriyorlar. Eve geldiklerinde de ödevlerini yetiştirmek için masaya oturuyor ve oyun oynamaya fırsat bulamıyorlar.

Çocukların en büyük ihtiyacı oyun oynamaktır. Onların sağlıklı büyümesi ve yaratıcılıklarının gelişmesi için yeterince oynaması gerekir. Bu nedenle okulların fiziki şartları buna fırsat verecek şekilde düzenlenmeli.

Ders saatleri kısaltılıp, uzun teneffüs saatleri ayarlanmalı. Okul bahçeleri büyük yeşil alana sahip olmalı çocukların yaşlarına uygun bahçe oyunları ve oyuncakları konulmalı.

UNUTMAYIN

Çocukların potansiyelini yakalayabilmesi için sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi ve gelişim ihtiyaçlarının tutarlı bir şekilde karşılanması gerekir. Bunların başında çocuğun yeterince oyun oynaması, hareket etmesi ve çocukluğunu doya doya yaşaması gelir.

