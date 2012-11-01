Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için açık hava oyunlarına ihtiyacı var!

Sevgili Anne Babalar,

Günümüzün şartlarında çocuklar zamanının çocuğunu kapalı alanlarda hareketsiz olarak geçiriyor. Hareketli oyunların, açık havanın, güneşin çocuğunuzun gelişimi için ne kadar faydalı olduğunu biliyor musunuz? Çocukların sağlıklı büyümesi, bedensel ve psikolojik olarak sağlıklı olabilmesi için harekete, açık havaya, güneşe ihtiyaçları vardır.

Bu ihtiyacın giderilmemesi çocukların sadece gelişimlerini olumsuz etkilemez, çeşitli davranış problemlerine de neden olur. Oyunun özellikle de açık hava oyunların çocukların temel ihtiyaçlarından biri olduğunu farkına varmamız ve çocuklara açık hava da oynama fırsatı vermemiz gerekir.

Çocukların açık havada oynamalarının faydaları;

D vitamini sağlar: Güneş ışınlarının insan dersine değmesi ile bedende “D” vitamini oluşur. Çocuklar açık hava da oyun oynayarak “D” vitamininden faydalanır.

Dokulara gerekli oksijenin daha iyi alınmasını sağlar: Çocukların beyin dokuları ve bedeni oluşturan gözeleri, yetişkinlere oranla daha yüksek düzeyde oksijene gereksinim duyar. Açık hava da oynayan çocuklar oksijen ve temiz havadan doğal olarak yararlanır.

Vücuttaki sistemlerinin düzenli olarak çalışmasını sağlar: Koşma, atma, atlama, tırmanma, sürünme, sıçrama vb. fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren oyunlar, çocuğun solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar.

Kan dolaşımını hızlandırır: Çocuklar hareketli oyunlar oynarken kan dolaşımını hızlanır.

Fazla enerjinin dışarı atılmasına yardımcı olur: Çocukta biriken fazla enerjinin harcanmasına yardımcı olur ve dinlendirir. Bu enerjinin harcanmaması çocuğun nörotik, içine kapanık, çekingen, alıngan bir yapıya sahip olmasına neden olabilir.

Rahat uyumayı sağlar: Açık hava da oynan oyunlar çocukların uykusunun düzene girmesini yardımcı olur.

İştahını açar: Açık hava oyunları çocuğun iştahını açar.

İnce ve kalın motor becerilerini artırır: Açık havada oynanan oyunlar çocuğun ince ve kalın motor becerileri için gerekli kasların çalışmasına destek olur

Zehirli atıkların atılmasını sağlar: Açık havada oynanan hareketli oyunlar sırasında çocuklar terleme yoluyla zehirli atıkları vücudundan atar.

Çevrelerini keşfetmelerini sağlar: Hareketli oyunlar, çocuğun çevresini, yaşadığı dünyayı tanımasına ve keşfetmesine destek olur. Çocuklar açık havada oynarken doğayı ve doğadaki canlı ve cansız tüm nesnelerin özelliklerini tanıma fırsatı bulur.

Bilgileri artar: Koşma, tırmanma, atlama gibi hareket gerektiren oyunlar sayesinde çocuklar, denge, ağırlık, hacim gibi kavramları doğal bir şekilde öğrenir.

Mutluluklarını artırır: Çocuklar açık hava da oynarken özgür, neşeli ve mutludur.

Kısacası oyun ve özellikle de açık havada oynanan oyunlar, çocukların güneşten yararlanmasına, temiz havada oksijen almasına, hareket etmesine ve böylece sağlıklı büyümesine destek olur.

Bu nedenle çocuğunuzun sık sık açık hava da güneşten ve oksijenden yararlanmasına fırsat verin. Çocuğunuzu fırsat buldukça doğa ile tanıştırın. Doğa gezileri düzenleyin. Tatillerinizde çocuklarınızı sadece kum ve denizin olduğu otellere götürmeyin, farklı tatil planları yaparak çocuğunuzun doğayı tanımasına, temiz hava almasına destek olun.

Çocuğunuzun açık havada yeterince oynaması dileğiyle,

Uzman Pedaog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Parenting Skills & Counseling Center

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