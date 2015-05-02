Çocuğunuzun yanında tartışmayın!

Çocuk Psikolojisi Uzmanı Pedagog Sevil Yavuz Anne babaların çocuğun yanında tartışmasının çocuğu korkutacağını ve psikolojisini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Eşinizle birlikte çocuğunuzu sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyütmek için elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Çocuğunuzun psikolojisinin olumsuz etkilenmemesi için çocuğunuza en doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Diğer taraftan çocuğunuza yaklaşmanın “en doğru yolu” konusunda eşinizle fikir ayrılıkları yaşıyor olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda eşler çok sık tartışma yaşarlar. Örneğin eşlerden biri “çocuğun her dediği yapılmalı” derken, diğeri “çocuğa biraz daha sert yaklaşmak gerektiğini” düşünüyor olabilir.



Çocuğunuza nasıl yaklaşacağınız konusunda fikir ayrılıkları ve tartışmalar yanında farklı konularda da fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu normal bir şeydir. Çünkü her birey farklıdır. Ne kadar özen gösterirseniz gösterin bir anda çocuğunuzun yanında tartışma başlayabilir ve bu tartışmanın dozu birden bire artabilir.

Tartışma sırasında çocuğunuz sizin ses tonunuzun yüksekliğinden yani bağırmanızdan korkabilir. Özellikle çocuğunuzun yaşı küçükse buna anlam veremez, çok korkar ve ağlamaya başlar. Çocuğunuzun yaşı ne olursa olsun psikolojisini olumsuz etkilemek için önemli konuları çocuğun yanında tartışmamaya özen göstermelisiniz. Planlamadığınız bir şekilde konu birden tartışma halini alırsa taraflardan biri başka bir odaya gidebilir ya da evden çıkabilir. Tartışmak istediğiniz konuyu ise çocuğun olmadığı ana bırakabilirsiniz.

Çocuğunuzun yanında tartışmanız dileğiyle,