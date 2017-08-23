Çocuğunuzun yeteneklerini ortaya çıkarın!

Her çocuk kendi potansiyeli ve yetenekleriyle doğar. Ona sunulan şartlar, sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkarabilir ya da gelişiminde gerilik yaratabilir. Bu nedenle çocuğunuza gelişimini destekleyecek şartlar sunmalı ve potansiyelini ortaya çıkarmalısınız.

Diğer taraftan birçok anne-baba, çocuğunun okul başarısını her şeyin üzerinde tutmaya başladı. Okulla ilgili konular nedeniyle ebeveynler, çocuklarıyla olan iletişimlerine ve duygusal bağa zarar veriyor. İletişimleri de okul odaklı oluyor. Örneğin, “Ödevini yaptın mı?”, “Ders çalış, iyi not al”, “Okulda ne yaptın, derse katıldın mı?” gibi cümlelerle sohbete başlıyorlar. Aslında çocuklarıyla sohbet etmiyor, sürekli okul sorumluluklarını hatırlatıyorlar.

Oysa her çocuk ders çalışmayı, masaya oturmayı, yazı yazmayı sevmez ve ödev yapmak da ilgisini çekmeyebilir. Çocuk dersi dinleyerek anlıyordur ve fazla çalışmasına ihtiyacı yoktur. Onun akademik becerisi düşük olabilir ama başka alanlarda becerileri vardır. Fakat anne-baba olarak sadece akademik başarıya odaklanınca, çocuğumuzun diğer yeteneklerini görme şansını kaybediyoruz. Onlar da kendiyle gurur duyacak fırsatları kaçırmış oluyor. Akademik başarıyı yakalamayan çocuk kendini her alanda başarısız hissediyor ve öz güveni düşüyor.

Aile ortamı çok önemli

Çocukların bebeklikten itibaren sevgi ve şefkatle büyümesi, onun kendini değerli hissetmesini ve kendine güvenmesini sağlar. Ayrıca 0-6 yaş dönemi gelişim, kişilik ve psikolojide temellerin atıldığı bir zaman dilimidir. Bu dönemde anne-babanın çocuğa yaklaşımı hem gelişimi, hem de yaratıcılığı etkiler.

Korumacı yaklaşmayın

Anne-babanın, çocuğun güvenliğini sağladıktan sonra onun çevresini özgürce keşfetmesine fırsat vermesi gerekir. Eğer anne, “Dur oğlum düşeceksin!”, “Onu bırak kırarsın!” gibi sürekli uyarırsa çocuk hareket etmek ve oyun oynamak istemez. Oysa ki minikler farklı oyunlarla çevresini keşfeder ve yaratıcılıklarını geliştirirler.

Okul öncesi döneme dikkat

Çocukların küçük yaşta yeteneklerinin keşfedilmesi için hobi kurslarına göndermek ve hangi alanda yatkınlıkları varsa bunu erken yaşlarda keşfetmek için özel bir uğraş vermek gerekir. Eğer yetenekleri erken yaşta fark edilirse bu alanda bir kariyer düzenlemesi yapılabilir.

Oyun oynamak şart

Bazı anne-babalar çocukların yaşına uygun olmayan sorumluluk veriyor. Minikler de özellikle ağır okul sorumluluklarından dolayı yaratıcılıklarını geliştiremiyorlar. Neredeyse tüm gün okulda kapalı bir alanda kalıyorlar ve uzun süren dersleri de sırada oturarak geçiriyorlar. Eve geldiklerinde de ödevlerini yetiştirmek için masaya oturuyorlar ve oyun oynamaya fırsat bulamıyorlar.

Çocukların en büyük ihtiyacı oyundur. Sağlıklı büyümesi ve yaratıcılıklarının gelişmesi için yeterince oyun oynaması gerekir. Özellikle açık havada ve bahçede oyun oynarken çok yaratıcı olurlar. Ayrıca daha hareketli olarak kas becerilerini de geliştirirler.

Anne-babalar rehberlik etmeli

Anne-babalar akademik kaygılarını bir kenara bırakıp, çocuklarının yeteneklerini keşfetmeli ve onları mutlu edecek uğraş ve hobilere yönlendirmelidir. Eğer anne-baba çocuğuna rehberlik etmez ve doğru şartları sunmazsa, çocuklar yeteneklerini fark edemez ve kendiyle gurur duyacakları başarılara imza atamazlar.

Kısacası çocukların potansiyelini geliştirmesi ve yeteneğini keşfetmesi için sevgi dolu bir aile ortamında büyümesi ve gelişim ihtiyaçlarının tutarlı bir şekilde karşılanması gerekir. En önemlisi, yeterince oyun oynaması, hareket etmesi ve çocukluğunu doya doya yaşaması gerekir.