Çocuk Gelişimi konusunda sık sorulan sorular! Çilek Aile Etkinliği

Aileler Soruyor Çilek Cevaplıyor! Facebook Etkinliğinde Uzman Pedagog Sevil Yavuz ailelerin sorularını cevapladı!

Sevgili Anne Babalar,

Tasarımları ile çocukların hayallerini gerçekleştirmenin yanı sıra özellikle aile içi iletişim sorunlarına çözüm üretmek üzere, çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Çilek Mobilya, bu konuda hem çocuklara hem de ailelere her türlü desteği sağlıyor. Çilek ailelere destek olmak için facebook (www.facebook.com/cilekodasi) sayfasında düzenlediği etkinlikte ailelerin çocuk psikoloji ve gelişimi konusundaki sorularını cevapladım.

20 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen “Çilek Ailelerin Sorularını Cevaplıyor” Facebook Etkinliği çok verimli geçti. Çilek aracılığıyla sizlerle buluşmaktan mutluluk duydum. Etkinliği kaçıranlar için sık sorulan sorularla ilgili konuları özetlemek istedim. Sizde bu konu başlıklarını okuyarak sorularınıza cevap bulabilirsiniz.

Aileler Sordu Çilek Cevapladı!

Anaokulu için ideal yaş nedir?

Anaokulu için ideal bir yaş yoktur. Çünkü artık günümüzün koşulları değişti. Çocuklar tüm gün kapalı alanda arkadaşsız, hatta insansız kalıyorlar. İnsanoğlu olarak biz sosyal varlıklarız. Fakat artık çekirdek aile sayısının artması, dışarda oyun alanlarının olmaması ve toplumda güven duygusunun kaybedilmesiyle artık çocuklarımız dışarıya çok sık çıkamıyorlar. Komşunuzun da çocuğu yoksa tek başına bir yetişkinle büyümek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarına göndermek çocuğunuzun yaşıtlarını görerek hem sosyalleşmesine hem de mutlu zaman geçirmesini sağlayacaktır.

Oyun grubuna göndermek doğru mu?

Oyun grubu da okul öncesi eğitime giriştir. Yani çocuklarınız evde tek bir yetişkinle kalarak ne sosyalleşir ne de mutlu zaman geçirir. Bu nedenle çocuğun güvendiği yetişkininde eşlik ettiği oyun grubu çocuklar için iyi bir etkinliktir. Bebekler için bile oyun grupları vardır.

Çocuğumuzun sosyalleşmesini nasıl sağlarım?

Çocuğunuzu ilk aylardan itibaren mümkün olduğunda sosyal ortamlara götürün. Yani arkadaşlarınızın bebekleriyle buluşturun. Çocukların olduğu parklara götürün. Biraz daha büyünce oyun grubun ve daha sonra ise yuva ve anaokullarına gönderebilirsiniz.

Çocuklarda ağlama nöbetleri ve inatlaşma nasıl önlenir?

Çocukları büyüdükçe ikna etmek ve dikkatini dağıtma stratejiniz artık işe yaramamaya başlar. Çocuklar ağladıklarında kendilerini yere attıkça istediklerinin olduğunu görürler. Anne babalar çocukları ağladığında kaygılanırlar ya da sinirlenir biran önce sussun diye istediklerini yapmak isterler. Böylece çocuklar artık ağlayarak istediklerini yaptırma konusunda ustalaşırlar. Bu durum düzelmesi için çocuğunuza tutarlı davranmalı ve ağlamasının işe yaramadığını göstermelisiniz. Bir konuda eşiniz “evet” dediyse siz “hayır ”dememelisiniz. Aynı konuda aynı tutumu sergilemelisiniz.

1. Sınıfa başlamaya çocuğunuz hazır mı?

Türkiye’de ne yazık ki eğitim sistemi çok sık değişiyor. Artık bu değişliklere ne aileler ne de öğrenciler uyum sağlayabiliyor. İlkokula başlama yaşının değişmesi, erken başlamanın çocukları nasıl olumsuz etkileyebileceğine dair görüşlerimizi uzmanlar olarak belirtik. Bunun üzerine çocuk hazır değilse rapor alarak ailenin istediği yaşta çocuğunuz okula başlatılma hakkı tanındı. Bu güzel bir seçenek oldu. Çünkü çocuk okula hazır olmadan başlamak birçok alandan olumsuzluklara neden olabiliyor. Bazen anne babalar çocukların çok zeki olduğunu düşünüyor yani akademik anlamda çocuklarını okula hazır buluyor. Fakat burada önemli olan çocuğun akademik değil sosyal duygusal olarak hazır olup olmadığıdır. Çünkü okula uyum sağlayamaz ve öz güveni düşer kendini yetersiz hissederse var olan potansiyelini, zekasını, akademik becerilerini gösteremez. Çocuğunuzun okula hazır olup olmadığını bir profesyonel destek alarak öğrenebilirsiniz.

Çocuğunuzun okula başlamaya hazır olduğunu nasıl anlarsınız?

Profesyonel destek alarak çocuğunuzun detaylı bir şekilde tüm gelişimini değerlendirebilirsiniz. Ama uzman gitmeden önce çocuğunuzda şu alanlarda yetersiz se okula gitmesini ertelemenizde fayda var. Çocuğunuz henüz tek başına tuvalete gidip hijyenini sağlayamıyorsa, kıyafetlerini kendi başına giyip çıkaramıyorsa, yemeğini kendi başına yiyemiyorsa, aşını çekingen ve kendini ifade etmekte zorlanıyorsa, kalem tutamıyorsa, bir masada oturup bir görev üzerine yoğunlaşmakta zorlanıyorsa çocuğunuz henüz hazır değil. Bu becerileri göstermesine rağmen duygusal açıdan hazır olmayabilir o yüzden bir uzmanla birlikte bu önemli kararı alın. Çünkü alınan yanlış kararla okul hayatını ve çocuğun psikolojisini olumsuz etkileme riskiniz var.

Kardeş Kıskançlığı nasıl başa çıkılır?

Kardeşlerin birbirini kıskanması çok doğaldır. Çünkü onlar için hayattaki en önemli iki kişinin sevgisini ve ilgisini paylaşmak çok zordur. Kardeşini kıskandığını belirtmesi ve bu belirtileri sergilemesi kıskanmıyor gibi davranmasından daha iyidir. Fakat kardeş kıskaçlığı belirtilerinin derecesinin çok yoğun olması ve hala bitmesinden ve çocuğun hiçbir belirti göstermeyip duygularını içine atmasından endişe etmelisiniz. Bu nedenle çocuğunuza biraz zaman verin eğer hala bu belirtiler devam ediyor ya da hiçbir tepki göstermiyorsa profesyonel destek alabilirsiniz.

Başka bir Çilek Aile Etkinliğinde buluşmak üzere,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz,

Çocuk ve Aile Psikoloğu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills& Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com