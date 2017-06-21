Çocuk gelişiminde babanın önemi

Çocukların sağlıklı gelişiminde anne babanın etkisi tartışılmaz. Bu alanda yapılan sayısız araştırma anne babanın çocuğun gelişimindeki rolünü kanıtlıyor. Hamilelik döneminden itibaren annenin psikolojisi, doğduktan sonra ise nasıl bakım verdiği çocuğun gelişimini ve kişiliğini belirliyor. Bu yolculukta annenin çok önemli rolü olduğu gibi babanın da hafife alınmayacak önemli bir rolü vardır. Büyütme sorumluluğunu daha çok anne alır. Çünkü anne bakım veren, bebeği besleyen kişidir. Diğer taraftan babanın desteği bu süreçte fark yaratır. Öncelikle hamilelik döneminde baba adayının eşine iyi bakması, onun mutluluğuna önem vermesi, anne karnındaki bebeğin sağlığını ve psikolojisini etkiler. Çünkü bebekler özellikle doğuma son 3 ay kala her şeyi hisseder ve duyar. Eğer anne ve baba adayı arasında iletişim problemi varsa ve evde çok sık tartışmalar yaşanıyorsa anne karnındaki bebek bu durumdan olumsuz etkilenir.

Aynı şekilde bebek doğduktan sonra da bebeğe nasıl bakıldığı bebeğin tüm geleceğini etkiliyor. Çocuğun gelişiminde ilk altı yıl çok önemlidir. Ama özellikle ilk 3 yılda bebeğin beyin gelişiminin yüzde 80’i tamamlanmaktadır. Bu dönemde annenin bebekle duygusal bağ kurması çocuğun beyin gelişimini etkiler. Özellikle ilk aylar annenin mutluluğu, bebeğin gelişimini ve psikolojisini etkiler. Burada babanın anneye desteği fark yaratır. Anneler lohusalık döneminde çok yorulur. Eğer bebeğin uykusu çok düzensizse bu annenin tahammülsüz ve sinirli olmasına neden olur. Eğer baba bebeğin bakım görevini anneyle paylaşırsa annenin dinlenmeye ve kendine zaman ayırmaya fırsatı olur. Bunun dışında ise bebeğin sağlıklı büyümesi için sadece anneyle değil, babayla da duygusal bağ kurması lazım. Bunun için babanın da bebekle zaman geçirmesi gerekiyor. Genelde babalar çalıştığı için işten geç geliyor hafta sonu da farklı işleri çıkıyor. Bir haftada bebekle baş başa kaldığı, onunla ilgilenip oyun oynadığı zaman birkaç saati geçmiyor. Bu nedenle annelerin babaları bu sürece dahil etmeli ve fırsat buldukça babaların bebekleriyle ilgilenmesini talep etmelidir. Anneler aşırı fedakârlık ederek bebeğin her işini kendi başına yapmaya çalışıyor. Bu durumda babalar bilinçlenmeli ve bebekleriyle ilgilenmelidir.

Bebeklerin gelişimine nasıl destek olurlar?

Hamilelik döneminde anne adayına iyi bakmalı ve onun mutluluğunu önemsemeli

Bebeğin doğumunda eşinin yanında olmalı ve destek olmalı

Lohusalık döneminde anne adayına bebeğin bakımında yardım etmeli. Mümkünse en az birkaç hafta işten izin alarak anneyle kalmalı.

Bebeğin altını değiştirmede ve banyosunu yaptırmada yardım etmeli.

Evin hijyenini sağlamak için ev işlerinde anneye destek olmalı.

Eşine psikolojik destek olmak için ona jestler yapmalı ve moral vermelidir.

Eğer bebeğin bakımı ve hayatındaki bu değişimde zorlanıyorsa psikolojik destek alması için uzmana götürmelidir.

Bebek büyürken de her sorumluluğu paylaşmalıdır. Örneğin anaokulu alışma sürecinde destek olabilir.

Daha sonra çocuğun devam ettiği kurslara göndermeli ve onunla baş başa zaman geçirmeli.

En önemlisi babanın anlayışlı ve şefkatli olmasıdır. Hem eşine hem de çocuğa iyi davranmasıdır. Çünkü aile içi şiddet ve tartışmalar tüm aile üyelerinin ruh sağlığını bozar. Babaların çocuğun gelişimindeki önemini bir yazıya sığdırmak imkansızdır. Sadece bu önemi annenin ve babanın anlaması ve ona göre bebeğin büyüme sürecinin her aşamasında babanın sürece dahil olması gerekir.