ÇOCUK İÇİN OYUN HAYATTIR!

Birçok anne-baba, oyunun çocuk için önemini bilmiyor. Çocuk için oyun, havadır, sudur ve hayatın kendisidir. Onlar oyunla hareket eder büyürler, hayatı anlar ve deneyimlerler. Oyun oynayarak duygularını ve ihtiyaçlarını ifade ederler.

Çocuklar için oyun vazgeçilmezdir. Stressiz zaman geçirmek için en iyi fırsattır. Bu nedenle anne-babalar, oyuna gereken önemi vermeli. Tabii bunun başında çocuklara yeterli zamanı vermek geliyor.

Ona zaman verin

Çocukların oyun oynayacağı zamanın olması çok önemli. Okul öncesi dönemdekilerin vakitleri varken, ilkokuldakilerin böyle bir zamanı olmuyor. Okul sorumlulukları ve ders çalışmak zorunda olmaları, onların oyun saatlerini kısıtlıyor.

Okuldan eve geldiklerinde yemek yemek, ders çalışmak derken uyku saatleri geliyor ve oyun oynamaya doyamadan yatmak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle sadece okul öncesi değil; her yaşta çocuğun oyun oynamaya ihtiyaçları olduğunu unutmamak gerekir.

Düzenli oyun saatleri

Çocuklar tek başına oyun oynadıkları gibi anne-babalarıyla da oynamak ister. Ebeveynlerle oynamak tedavi edici etki yaratır. Özellikle çalışan anne-babalar çocuklarıyla fazla zaman geçiremiyor.

Çocuk, tüm gün onları özlüyor ve evde baş başa zaman geçirmek istiyor. Bu nedenle annenin ve babanın ayrı ayrı çocuğuyla her akşam baş başa en az 30 dakika oyun oynaması gerekir.

Dikkatiniz çocukta olmalı

Anne-babalar oyun saatlerinde tüm dikkatlerini çocuklara vermeli. Oyun oynarken bir taraftan telefonla görüşür veya başka bir şeyle ilgilenirseniz, çocuk bunu fark eder. Düşünceli bir halde veya ruhen başka yerdeyseniz de hisseder. Bu nedenle ona ayırdığınız o yarım saatte, tüm ruhunuzla çocukla olmalısınız.

Oyunda eğitim vermeyin

Birçok anne-babanın sık yaptığı hatalardan birisi de çocuklarına oyun sırasında bir şeyler öğretmeye çalışmak.

Özellikle okul öncesi dönemde çocuğu olan veliler, oyun oynarken bir taraftan renkleri, sayıları ve şekilleri öğretmeye çalışıyor. Unutmayın, çocuk oyun oynamak için orada; eğitim almak için değil. Siz de öğretmen değil, anne-babasınız.

Çocuk için oyuncak seçmeyin

Anne-baba çocuğun oynayacağı oyuna karar veriyor. Çocuk başka bir oyuncak seçmiş oynarken, ebeveynler ısrarla onlar için daha eğlenceli olduğunu düşündükleri bir oyuncağa yönlendiriyor.

Oysa bu doğru bir yaklaşım değil. Çocuğun oyunu sürekli yönlendirilirse bir süre sonra oynamak istemez ve bırakır. Bu nedenle velier oyunu yönlendirmemeli ve çocuğun oynayacağı oyuna karar vermemelidir.

Kısaca kaliteli bir oyun saatini şu şekilde özetleyebiliriz:

Çocuğun yaşına göre yeterince oyun oynayacağı zamanı ayırmak.

Okul çocuğu da olsa oyun ihtiyacı olduğunu unutmamak.

Her gün en az 30 dakika anne- babasıyla ayrı ayrı oyun saati olması.

Oyun saatlerinde anne-babanın tüm ilgisinin çocukta olması.

Oyuncakları ve oyunun içeriği anne babanın yönlendirmemesi.

Anne-babanın çocuğa bir şeyler öğretmeye çalışmaması.

Stres yapmadan oyun vaktinin tadını çıkarmak.