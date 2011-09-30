Çocuk kanallarındaki reklamlar aileleri kızdırıyor!

Çocuk kanallarında yayınlanan reklamlar aileleri kızdırıyor!

“Pembe maske, tütüne son, çamaşır yıkama deterjanları ve altın çilek gibi zayıflama ilaçlarına kadar birçok reklam çocuk kanallarında yayınlanıyor” diyen aileler Türkiye’nin Şikayet Platformu Şikayetvar aracılığı ile şikayetlerini dile getirdiler. Ailelerin çizgi film aralarında yayınlanan çocukların yaşına hitap etmeyen reklamlar konusundaki bu şikayetlerini haklı buluyorum.

Bir annenin bu konudaki şikayeti; "Pembe Maske, Tütüne Son Set, Deterjansız Çamaşır Yıkama, Altın Çilek gibi konulardaki reklamlar her çizgi film arasında çıkıyor. Bu ürünlerin reklamlarının bir çocuk kanalında, hele de bu sıklıkta, yer almaması gerektiğini düşünüyorum. "

Çocuk kanallarında deterjandan, sigara bırakma ve zayıflama tozlarına kadar birçok reklamın yayınlanması hem aileleri, hem de biz uzmanları tedirgin ediyor. Çünkü bu reklamların hedef kitlesi çocuklar değil, yetişkinlerdir. Bu tür reklamlar çocuklara hitap etmediği için çocukların psikolojilerini de olumsuz etkileyecektir. Örneğin sigara bırakma ürünlerinin reklamları çocukta sigara konusunda merak uyandırabilir. Bu reklamı izledikten sonra çocuk sigara içmek isteyebilir. Bu reklamların içeriği incelendiğinde çocuklar üzerindeki birçok olumsuz etkisi bulunacaktır.

Yetişkinlere hitap eden bu reklamların çocuk kanallarında yayınlanması çok anlamsızdır. Bunun yanı sıra hedef kitlesi çocuklar olan reklamlar da aileleri zor durumda bırakıyor. Çocuk kanallarının çoğunda çocukların ebeveynlerinden ısrarla isteyeceği çizgi film karakterlerinin oyuncak ve aksesuarları gösterilmekte ve bu ürünlerin pazarı oluşturulmaktadır. Çocuklar bu reklamları izledikten sonra bu ürünleri almak için ailelerine baskı yapmaktadır. Bu ürünlere sahip olan çocuklar ise bu ürünlere sahip olmayan çocukları rencide etmektedir.

Bu tür kanallar, izlenme oranlarını artırmak ve daha fazla kar etmek amacıyla çocukların psikolojisi ve gelişimini umursamıyor gibi görünüyor. Hem aileler, hem de biz uzmanlar bu durumdan şikayet ediyoruz. Bu yazımı ailelerin sesini çocuk kanallarına duyurmak için yazdım. Umarım çocuk kanalları bu sese kulak verir.

Çocuk kanallarının çocukların gelişimlerini desteklemesi dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk &Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Terapist.

Parenting Skills & Counseling Center

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