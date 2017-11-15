ÇOCUK KİTAPLARINDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!

Son birkaç gündür çocuk kitaplarıyla ilgili skandal gelişmeler anne babaları gerçekten şoke etti. Birçok ebeveyn, “Bu kitaplar uzmanlar tarafından kontrol edilmiyor mu?” diye sordu.



Skandala konu olan kitaplardan birinde “Bir babanın kızına evlenme teklif ederek ensest ilişkiye özendirmesi”, başka bir kitapta ise “Babası tarafından çocuğun kafasının kesilmesi, annesi tarafından pişirilmesiyle” ilgili cümleler geçiyor. Bu yazılanlar anne babalarda büyük endişeye neden oldu. Skandalların ardından yayın evleri özür dilemekle yetindi ve sorumlular ceza bile almadı.

Travmaya açıklar

Çocuk psikolojisini ve gelişimini bilmeyen yetişkinler tarafından yazılan bu kitaplar, çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiler. Minikler travmaya çok açıktır. Özellikle somut düşünce döneminde olan küçük çocuklar, okuduklarının etkisinde kalırlar.

Davranışlarına yansıtırlar

Çocuklar okuduklarını kesin doğru gibi algılar ve davranışlarına yansıtırlar. Örneğin çocuğunun başını kesen bir babanın olduğunu okuması, “Ya babam bana kızar benim de başımı keserse’” diye büyük bir korku yaşamasına neden olabilir. En kötüsü, çocuk bu korkuyu içine atar ve kimseyle paylaşmadığı için bir süre sonra psikolojisi bozulur. Babasını kızdırmamak için ne yapacağını şaşırır. “Ya babam bana kızdıysa” diyerek, her davranışında titremeye ve geceleri gizlice ağlamaya başlar. Bu basit bir örnek. Başka bir örnek ise, “Bir kişi hata yaptığında, demekki başı kesiliyor” diye düşünebilir ve kardeşini kıskanan bir çocuk, ona sinirlendiğinde mutfaktan bıçağı alıp kardeşinin boğazını kesebilir. Evet! Doğru duydunuz? Dehşet verici... Ama çocuklar işte bu şekilde her şeyden etkilenmeye hazırlar. Daha önce “Ben de Superman gibi uçacağım” deyip yüksek yerden atlayıp ölen çocukları biliyorsunuzdur.

Kitaplar kontrol edilmeli

Çocuklar için hazırlanan bu kitaplarda verilen subliminal ve dehşet verici mesajlar çocukların bilinçaltına ekilir. Bu yayınlarla büyüyen minikler, şiddete meyilli, sapkın davranışlar gösteren ve ruh sağlığı bozuk bireyler olacaktır.

Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çocuklara (0-18) hazırlanan her türlü yayının (öykü, masal, hikaye kitabı, soru bankası, ders kitabı, vb.) içeriğinin çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında uzman bir klinik psikolog/psikolojik danışman tarafından kontrol edilmesi şartı getirilmelidir.

Bazı çocuk kanalları, onlar için geliştirilen bir çizgi filmi projesini kabul etmeden önce, bu alanda uzman kişinin raporunu şart koşuyor. Yetkililer, en kısa zamanda çocuk yayınları için de aynı şartı getirmeli ve bununla ilgili kanuni

yaptırım uygulamalıdır.

Önce ebevynler okumalı!

Bu kadar basit bir çözüm varken bunu hayata geçirmek yerine, çocuklarımızın ruh sağlığıyla oynamamız doğru değil. Ruh durumu bozuk çocuklar demek, ruh sağlığı bozuk bir toplum demektir. Bunun için change.org da “Çocuk Kitapları Psikologlar tarafından kontrol edilsin!’ Kampanyası başlattım. Siz de sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak istiyorsanız kampanyaya destek olun ve çocuk yayınları için uzman raporu şartı kanunlaşsın. Diğer bir önemli konu ise anne-babaların bu konuda bilinçli olmasıdır. Çünkü sadece çocuk kitaplarında değil, onlar için basılan birçok yayında benzer tehlikeler yer alıyor. Bu nedenle ebeveynler kitapları önce kendi okumalı, sonra çocuğunun okumasına izin vermelidir.