Çocuk Psikolojisi Uzmanlığı: Çocukların tedavi ve danışmanlık süreci

Çocukların Psikolojik Tedavi ve Danışmanlık Süreci

Sevgili Anne Babalar,

Çocukların mutlu ve sağlıklı büyümesi için her yaş dönemin ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli. Çocukların temel ihtiyaçları karşılanırken psikolojik, duygusal, sosyal, ihtiyaçları ihmal edilebiliyor. Bu durum çocuklarda çeşitli davranış problemlerinin ve çeşitli psikolojik semptomların ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu durumda çocuk psikolojisi uzmanı, çocuk psikologu size nasıl yardımcı olabilir bu konular bilgi vermek istiyorum.

Çocuklarla Sanal Danışmanlık Yapılamaz!

Çocuğunuzun sağlıklı bir klinik değerlendirmesinin yapabilmesi için çocuk psikolojisi uzmanın mutlaka çocuğu görmesi ve sizinle ayrıntılı görüşmesi gerekir. Bu nedenle çocuklarla sanal danışmanlık yapılamamaktadır.

Pedagog Çocuk psikolojisi uzmanı değildir!

Günümüzde anaokulu öğretmenliği ve benzer alanlardan mezun olan eğitimciler pedagog unvanını kullanarak çocuklara psikolojik destek vermeye çalışıyor. Aslında pedagogun gerçek anlamı zaten çocuk eğitimcisi demektir. Fakat Türkiye’de bu kavram çocuk psikolojisi uzmanı, çocuk psikologu olarak biliniyor.

Sorunun kaynağı halk arasında pedagogun çocuk psikologu olarak yanlış bir şekilde algılandığı bilinmesine rağmen çocuk psikolojisi alanında eğitimi olamayan eğitimcilerin, anaokulu öğretmenlerin pedagog unvanını çocuklara psikolojik destek vermek amaçlı kullanıyor olması ve çocukları tedavi etmeye çalışıyor olmasıdır.

Bu nedenle pedagog kelimesine dikkat edin. Pedagog unvanını kullan birey sadece eğitim alanında mı kullanıyor yoksa çocukları psikolojik olarak tedavimi etmeye çalışıyor.

Eğer çocukları tedavi ettiğini söylüyorsa çocuk psikolojisi ve psikoloji alanında eğitimi var mı kontrol edin.

Türkiye’de maalesef çocuk psikolojisi bölümü yok. Psikoloji alanında eğitim alan uzmanlar uzun seneler kendini çocuk alanında yetiştirerek çocuk psikologu oluyor. Gerçekten çocuk psikolojisi uzmanı, çocuk psikologu olmak için psikoloji alanında eğitimler almak, çocukların tedavi yöntemi olan oyun terapileri alanında eğitim almak ve çocuklarla çalışıyor olmayı gerektirir.

Pedagog unvanını çocuk psikologu anlamında gerçekten çocuk psikolojisi uzmanlığı alanında kendini yetiştirmiş sayılı isimler kullanıyor. Çünkü aileler çocuk psikologu adının pedagog olduğunu düşündüğü için kullanıyorlar. Bu nedenle çocuk psikolojisi alanında gerçekten uzman isimleri tercih edin.

Klinik Değerlendirme sonucunda Tedavi Planı hazırlanır!

Çocuk psikolojisi uzmanının klinik değerlendirmesi sonucunda bir tedavi programı hazırlanır ve bu tedavi planın süresi çocuğunuzun problemine bağlı olarak değişir.

Çocuğun içinde bulunduğu olumsuz şartlar Aile Danışmanlığı ve Eğitimi ile kısa sürede iyileştirilir!

Çocuğun problemleri içinde bulunduğu aile dinamiklerindeki şartlardan kaynaklanıyorsa danışmanlık ve eğitim ile bu şartları iyileştirmenize destek olunarak problemler kısa sürede çözebilir. Özellikle 10 yaş altı ve okul öncesi dönemdeki çocuklarda problemler daha kısa sürede çözülebiliyor.

Ciddi semptomlar ve travmalar uzun süren tedavi gerektirir!

Çocuk çeşitli travmalar yaşamışsa ve ciddi semptomlar sahipse düzenli görüşmeler ve terapi desteği ile takip edilir. Uzman çocuğunuza hangi terapi modellerini uygulayacak ve hangi sıklıkla görecek sizi bilgilendirir.

Ciddi semptomlar birkaç görüşme ile tedavi edilemez!

Ciddi semptomlara sahip bir çocuğun problemlerini uzmanın bir çırpıda ortadan kaldırmasını beklemeyiniz. Bir kaç görüşme ile psikolojik semptomlar tedavi edilemez. Tedavi süreci düzenli görüşmeler gerektirir.

Problemleri ertelemeniz çocuğunuzun akıl ve ruh sağlığını tehlikeye atar!

Ciddi semptomlar tedavi edilmezse ilerde çocuğunuz akıl ve ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir. Çocuktur geçer demeyin, çocuğunuzun ruh sağlığını diğer tıp alanları gibi önemseyin. Çocuğunuzdaki küçük problemler ciddi semptomlara dönüşmeden gelirseniz problemler daha kısa sürede çözülebileceğini unutmayın. Bu nedenle lütfen problemlerinizi ertelemeden doğru zamanda uzman desteği alın. Erken müdahale tüm sağlık alanlarında önemlidir.

Çocuğunuzu çocuk psikolojisi uzmanı rehberliğinde bilinçli büyütün!

Çocuğunuzun sağlıklı ve mutlu büyümesini desteklemek, ileride oluşabilecek problemlerinin önüne geçmek için çocuğunuzu profesyonel uzman danışmanlığı büyütebilir, gelişimini takip ettirebilir ve çocuğunuzu büyürken sağlıklı iletişim kurma yollarını öğrenebilirsiniz.

Yani uzmana sadece sorunlar oluştuğunda değil, çocuğunuzu uzman rehberliğinde bilinçli büyütmek içinde gidebilirsiniz. Bu süreç anne olmaya karar verme ile başlar. Yani hamilelik öncesi, hamilelik ve doğum sonrası, okul öncesi dönem ve orta öğretim dönemi şeklinde devam eder.

Çocuğunuzla ilgili sorunlarınız büyümeden profesyonel destek almanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikologu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com