Çocuklar için Facebook ne kadar güvenli?

Sevgili Anne Babalar,

Teknolojik bir çağda yaşarken teknolojiden çocuklarımızı tamamen uzak tutmak neredeyse imkansız bir durumda. Biz evde teknolojiyi yasaklasak da çocuklar arkadaşlarından ulaşabiliyor. Özellikle internet çocuklar için bilgi konusunda kaynak oluştururken, günümüzde ilişkilerin sanal ortamda özellikle Facebook’ta yaşanması konusunda çocuklar da bundan payını alıyor. Çocuklar Facebook’ta arkadaşlarıyla görüşürken kötü niyetli kişilerin tuzağına düşebiliyor. Facebook’un kitabını yazan İletişim ve Sosyal Medya Uzmanı Nurhan Demirel, “İlişkisi Yok” isimli kitabında toplumu Facebook tehlikesine karşı uyarırken, özellikle çocuklar konusunda ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini de kitabında vurguluyor.

Facebook’un Kitabı: “ilişkisi Yok” uyarıyor

Kitapta Facebook’a üyelik için alt sınırın 13 yaş olmasına rağmen 10 yaşın altında 5 milyondan fazla çocuk üye olduğuna dikkat çeken ve aileleri Facebook’ta çocuklarını bekleyen tehlikelere karşı uyaran yazar, bugünün şartlarında sosyal medyayı yasaklamanın mümkün olmadığını; bu nedenle çocukların sosyal medyanın doğru kullanımı ve karşılaşabilecekleri tehlikeler hakkında ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Çocuklar Facebook’ta genellikle arkadaşlarıyla sohbet ediyor, oyun oynuyor ve fotoğraflarını paylaşıyor... Fotoğraflar çok önemli bir konu. Çünkü anne babalar iyi niyetle çocuklarının fotoğraflarını çekinmeden paylaşıyorlar. Bu resimler deniz kenarında ya da yarı çıplak fotoğraflar da olabiliyor. Özellikle pedofili hastalarının varlığı ve diğer cinsel istismar suç oranların çok yüksek olduğu bu dönemde internet ortamında çocukların özel fotoğraflarının paylaşılması çok yanlış bir yaklaşım oluyor. Bu durumda ya çocuğunuz sahte hesaplarla çocuk avına çıkan bir pedofile rastlarsa... Düşünmesi bile korkunç değil mi? Şimdi tekrar düşünün Facebook çocuğunuz için aslında ne kadar güvenli?

Demirel :”Aileler dikkat: Facebook’ta grup seks de var, porno da!” diyor!

Facebook çocuk pornosu konusunda çok hassas fakat diğer sapkın ilişkilerin porno videoları tamamıyla serbest! Türkiye’de porno sitelere giriş yasak ancak Facebook’ta porno içeriğe bir tıkla ulaşabiliyorsunuz. Üstelik dilerse çocuğunuz bu videoların oyuncularıyla rahatlıkla iletişim kurup, görüşebilir de. Tehlikenin farkında mısınız? Halbuki Facebook gözünüze son derece masum görünüyor öyle değil mi? Yazarın bahsettiği konular aslında sadece buz dağının görünen yüzü... Çocuğunuza sağlıklı bir iletişim kuramadığınızda sosyal ağlarda başına gelebilecekleri artık hayal bile etmek çok güç.

Bugünün şartlarında sosyal medyayı yasaklamak ve erişimi engellemek neredeyse mümkün değil. Bu nedenle ebeveyn olarak üstünüze düşen görev; sosyal medyayı bilinçli kullanmak ve çocuğunuzu da bu konuda bilinçlendirmek. Sizlere tavsiyem eğer çocuğunuzun Facebook hesabı varsa sayfasını, arkadaş listesini sık sık kontrol etmekten kaçınmayın... Neler yazmış, hangi fotoğrafları paylaşmış dikkat edin... Kitapta bilinçli sosyal medya kullanımı ile ilgili çok güzel tavsiyeler var. Teknoloji çağında çocuk yetiştirecek anne-babalar için iyi bir kaynak özelliği taşıyor. Kitabı okumanızı ve sosyal medya okuryazarlığı konusunda bilinçlenmenizi tavsiye ederim.

#OyunCocugunHakkidir Kampanyası

Günümüzün Z kuşağı çocukları adeta akıllı telefonlarla ve tabletlerle dünyaya geliyor. 2-3 yaşındaki çocukların ellerinde bile tabletler var. Çocuklar sokakta oynamak yerine, bilgisayar oyunlarıyla oynayarak büyüyorlar. Bu da hareketsiz ve problemli çocukların yetişmesine neden oluyor. Sanal bir hayat içinde yaşayan çocuklar gerçek hayatta çeşitli problemlerle yüzleşiyor. Çocuklar açık havada oyun oynamadığı için doğal gelişim süreçlerini tamamlayamıyorlar. Gelişimlerinde gerilik, beden ve ruh sağlıklarında aksaklıklar ortaya çıkıyor. Obezite, davranış problemleri, depresyon, saldırganlık, dikkat problemleri ve okul başarısında düşüklük bu problemlerden sadece bir kaçıdır.

Çocukların sağlıklı ve mutlu büyümesi için gerekli olan oyun çocukların en büyük ihtiyacı ve hakkıdır. Gelin bu hakkı çocuklara geri verelim. Bu nedenle başlattığım “Oyun Çocuğun Hakkıdır” kampanyasına destek verin. Bu kampanya ile amaç anne babalarda bu duyarlığı yaratmak ve yetkilerin bu konuda dikkatini çekerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Kampanyada destek vermek için sosyal medya hesaplarınızda çocukluğunuzda oynadığınız oyunları ve anılarınızı yazarak, şuan çocuğunuzla açık havada oynadığınız oyun anlarının resmini paylaşarak kampanyaya destek vererek bu bilincin ortaya çıkmasına destek olabilirsiniz.

Gelin çocukların oyun hakkının geri verilim, çocuklarımızla oyun oynayalım….

Kampanyayı Sosyal Medyada Takip Etmek için:

Hashtag: #OyunCocugunHakkidir

Twitter: @OyunCocukHakki

Facebook:OyunCocugunHakkidir

Instragram: @oyuncocugunhakkidir

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu

Öğretim Görevlisi

EMDR ve Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

http://www.pedagogsevilyavuz.com