ÇOCUKLAR İÇİN PARK VAZGEÇİLMEZDİR

Çocukların sağlıklı gelişimi için oyun ve hareket vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Onlar, bu gereksinimlerini açık havada oynayarak karşılar. Bu, vücudun gerekli oksijeni almasına, biriken fazla enerjinin atılmasına ve tüm sistemlerinin sağlıklı çalışmasına destek olur. Yani çocukların dışarda oynaması, öncelikle beden sağlığı için gereklidir.

Oynayarak büyürler

Açık havada oynamak, çocukların gelişimi ve ruh sağlığı içinse ayrı bir öneme sahiptir. Minikler parkta özellikle motor ve sosyal becerilerini geliştirir, aynı zamanda doğayı keşfederler. Büyükşehirlerde bu ihtiyacı karşılayabilecekleri tek yerse parklardır. Eğer ailenin oturduğu eve yakın bir park yoksa, sokakta arkadaşlarıyla oynayabilirler. Yeter ki dışarı çıkıp hareket etsin ve doya doya oynasınlar.

Korumacı yaklaşmayın

Birçok anne-baba çocuklarının üşümesinden, hasta olmasından korkuyor ve mümkün olduğunca da onun evde kalmasını sağlıyor. Tabii ki çok soğuk havalarda, fırtınada ve doluda dışarı çıkmalarını beklemiyoruz. Ama sonbahar, kış aylarında ve hafif soğuk havalarda onları eve hapsetmek doğru değil.

Düşünün bir yılın altı ayı “Hava çok soğuk” ya da “Çok sıcak” dersek, çocuklar ne zaman parkta oynayabilecek? Soğuk havalara uygun giyinerek dışarı çıkabilirler. Çok korumacı yaklaşmak, hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından doğru bir yaklaşım değildir. Onlar bu hava şartlarına alışmazsa, daha sık hasta olur ve sizler de hep korumacı olmak zorunda kalırsınız.

Doğa iyileştiricidir

Miniklerin doğayı keşfetmesi çok önemlidir. Sonbaharda yaprakların döküldüğünü, ilkbaharda çiçeklerin açtığını, kışın dallarda kar biriktiğini görebilmesi için dışarı çıkması gerekir. Ağaçları keşfetmesi, topraktaki değişikliği görmesi şarttır.

Günümüzde çocuklar neredeyse yağmur damlasını hissetmiyor. 1-2 dakika ıslansa sanki hemen hasta olacak sanıyor, yağmur sularında zıplamak istese, ıslanır diye engel oluyoruz. İçlerinden geldiği gibi davranmalarına ve eğlenmelerine izin vermiyoruz.

Ayrıca doğanın iyileştirici etkisi vardır. Çocukların ağaçlık alanda oynaması, koşması onları sakinleştirir, iştahlarını açar, rahat uyumalarını sağlar ve daha mutlu eder.

Doğanın sakinleştirici etkisi, biz yetişkinler için de geçerlidir. Bu nedenle hem kendimize hem de çocuklarımıza, iyi gelecek etkinlikleri tercih etmeliyiz.

Düzenli saatlerde çıkın

Park saatlerini bir rutin haline getirmek çok değerlidir. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde en az iki defa çocukların parka gitmesi gerekir.

Yeterince hareket eden ve temiz hava alan minik, öğle uykusunda çok rahat olur ve fiziksel olarak gelişimi de hızlanır.