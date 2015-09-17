Çocuklar kurban kesimini nasıl algılar ve nelere dikkat edilmeli?

Sevil Yavuz ( Klinik Psikolog & Uzman Pedagog) Kurban Bayramı'nda çocukların kurban kesim sahnelerinden uzak tutulması gerektiğini vurguladı ve ailelere önerilerde bulundu.

Barış ve sevginin hakim olduğu Kurban Bayramı'nı herkesin mutlu ve huzurlu geçirmesini diliyorum. Ailelerin bir araya geldiği, sevginin ve paylaşımın artığı bu güzel günlerde çocuklar kurban kesim alanlarından uzak tutulmalıdır. Çünkü çocuklar kurbanın kesimi soyut düşünce düzeyinde olduğu için anlam veremez. Çocuklar için bir hayvanın can çekişmesine şahit olmak travmatik bir etki yaratır. Kurban bayramında sokaklardaki, haberlerdeki görüntüler çocukları olumsuz etkiler. Kurban bayramında anne babalar bilinçli olmalıdır.

Kurban Bayramı'nda çocukların ruh sağlığı için nelere dikkat etmek gerekir?

-Kurban Bayramı'nda bayramın anlamı çocukların yaşına uygun şekilde somut örneklerle açıklanmalı,

-Yapılan araştırmalar kurbanın kesimi öncesi, kurban kesim anı ve sonrası yapılan işlemlerin çocukları olumsuz etkilediğini göstermektedir. Çünkü çocukların ölüm, kurban gibi soyut kavramları anlaması için 12 yaşını doldurması gerekir. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocukların kurban kesim sahnelerini izlemesine izin verilmelidir.

- Çocukların Kurban Bayramı'nda kurban kesim sahnelerini görecekleri diğer yer ise haber bültenleridir. Bayram boyunca çocuğun haber izlemdiğinden emin olun.

-Çocuğunuza kendi kurbanınızın kesim sahnesini izlemesine izin vermeseniz de çocuk dışarda oynarken dışarıdaki kesim sahnelerini görebilir. Bu nedenle kurban bayramında çocuğunuzun nereye gittiğine ve nerede oynadığına dikkat edin.

-Kurban Bayramı'nda yapılan hataların başında bayramdan birkaç gün önce kurbanlık hayvanın alınması ve evde beslenmesi geliyor. Çocuk o hayvanla birkaç gün oynuyor ve duygusal bağ kuruyor. Çocuk duygusal bağ kurduğu hayvanın kesim sahnesini görmese de onu arıyor ve yokluğuna anlama veremiyor. Eğer birde bu sevdiği hayvanın kesim sahnesini görürse bu durum iki kat fazla travmatik etki yaratıyor.

-Aynı şekilde kurbanı evinizin yakınında ya da bahçenizde beslemeseniz de komşularınız kurban besleyebilir ve çocuk o kurbanlık hayvanla duygusal bağ kurabilir. Bu nedenle anne baba olarak Kurban Bayramı boyunca çocuğunuzu gözleyin, kesim sahnelerinde uzak tutun ve hiçbir kurbanlık hayvanla duygusal bağ kurmasına izin vermeyin.

-Eğer Kurban Bayramından sonra çocuğunuzun davranışlarında ani bir değişiklik görüyor ve çok mutsuz olduğunu hissediyorsanız mutlaka profesyonel bir destek alın.

Mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle,

Sevil Yavuz

Klinik Psikolog, Uzman Pedagog, Akademisyen, Yazar

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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