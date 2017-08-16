ÇOCUKLAR ‘MİNYATÜR YETİŞKİN’ DEĞİLDİR!

Son günlerde hem sosyal medyada hem de ünlü markaların ticari hedeflerine ulaşmak için reklam filmlerinde küçük çocukların yoğun makyaj ve yetişkin kıyafetleriyle yer aldığını görüyoruz. Hollywood’da ünlü annelerin bir akım olarak başlattığı küçük çocukları yetişkin gibi giydirme ve yetiştirme durumu tüm dünyaya sıçrayan bir moda haline dönüşmeye başladı.

Çocukların gardırobu, giderek ebeveynlerinkine benziyor. Onlar; yetişkin dünyasına özgü, allı pullu, tüllü, papyonlu kıyafetlerle ‘yakışıklı’ ve ‘güzeller’ artık! Çocukluk çağını, kendine özgülükten uzak ‘minyatür yetişkinler’ olarak atlıyorlar.

Orta Çağ’da, çocuklara boğazı sıkan fırfırlı, kabarık elbiseler giydirilir ve ‘minyatür yetişkinler’ diye tanımlanırlardı. Şimdi de aynı şey! Anne-çocuk aynı bluzu, eteği giyiyor, fotoğraflar sosyal medyadan paylaşılıyor. Çocuk, ailesini çok sevdiği için onu model alır, taklit eder ama bu ayrı bir şey.

Topuklu babetler var

Düşünün ki, artık çocuklar için topuklu babetler üretiliyor. Anne-kız aynı topuklu ayakkabıyı giyiyor. İlkokul çağında genç kız gibiler ve hatta makyaj yapıyorlar. Çocuk kıyafetleri çok dikkat çekici, bol aksesuarlı oluyor. Büyüklerin dünyasına özgü! Günlük hayatta kostümler giydiriliyor, sıkıntı bu. Özel bir günde olabilir ama her an özel bir gün gibi. Özel günlerin de bir anlamı kalmıyor. Bu durum son beş senedir Hollywood’daki ünlülerle arttı. Sosyal medya çok etkilidir. Hemen yayılıyor. Anne babalar, çocuklarının yakışıklı ya da güzel olduğunu göstermek istiyor. Başkalarının beğenmesi onlar için önemli. Bu şekilde, çocuğun üzerinden kendini gösteriyorlar. Psikolojik bir ihtiyaç! Çocuğun herkes tarafından iltifat alıp, dikkat çekmesinden besleniyorlar.

Sivilceye tahammül edemiyor!

Çocuklar sadece yetişkin gibi giydirilmiyor, çocukluğunu yaşaması yerine yetişkin gibi davranması bekleniyor. Çocuğu görmezden gelen ‘yetişkin gibi giydirme modası’nın onların ruh halini, karakter gelişimini, sosyal ilişkilerini nasıl etkileyeceğini tahmin edebilirsiniz. Çocukların her dönemde belli bir becerileri ve kapasiteleri vardır. Onlar, ailenin beklentisini karşılamak için fedakarlık ediyor ve psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Ailelerin çocuklarına çocukluklarını yaşamaları için fırsat vermeleri gerekir.

Giydiği kıyafetler üzerinden sürekli övgü alan çocuklar, ilgi görmediğinde çeşitli sorunlar yaşıyor. Çocuk, kendi yetenekleri, becerileriyle övgü almak yerine sürekli dış görünüşü üzerinden iltifat almaya alışmamalı. Kendi olmalı. Hani sanatçı depresyonu vardır ya, kişi yaşlandığında da güzelliğini korumak için uğraşır. Çünkü hayatının büyük bölümünü, dış görünüşüyle övgü alarak geçmiştir. O yüzden bu durum geçtiğinde hazmedemez. Çocuklarda da durum böyle oluyor. Çocuk o tişörtü, elbisesi olmadan sokağa çıkmıyor, o takıyı takmaya çalışıyor. Bir yetişkin gibi enerjisini kıyafetlerine harcıyor. Diğer taraftan sürekli övgü almaya alıştığı için sivilce çıktığında ya da başka bir şey olduğunda depresyona giriyor.”

Çocuk olmalarına izin verin!

Önemli olan çocuğun içindeyken rahat hissettiği kıyafetleri tercih etmek. Yetişkin tarzı kıyafetler, çocuğun rahat hareket etmesini engeller. Çocuk dediğin koşar, atlar, zıplar. Bir tişört, tayt ve aşırı gösterişli olmayan ortopedik ayakkabı yeter. Çocukların, dış görünüşüne önem vermesini özendirmeyecek şeyler seçilmeli. Günlük olarak, hareketlerini engellemeyen, daha spor kıyafetler giydirmek lazım. Ben çocuğumu özel günlerin dışında eşofmanla gezdiriyorum. Çok dar pantolon giydirmiyorum çünkü hareketini engelliyor. Rahatlığına, fazla teferruatlı olmamasına, kumaşına, belinin darlığına dikkat ediyorum. Çocuklar zaten çok şirin. Fazla bir şey yapmaya gerek yok. Onların çocuk olmasına izin verin.