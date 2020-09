Çocuklar neden sigara içer?

Uzman Pedagog Sevil Yavuz “Çocuklar arasında sigaraya başlama yaşının düştüğünü ve sigara kullanımının yaygınlaştığına dikkati çekti ve anne babalara öneriler verdi.

Sigarayı yasaklamak çözüm değil!

Sigaranın sayısız zararlarını düşündükçe çocuklarınızın sigara içme düşüncesi sizi korkutuyor, kaygılandırıyor. Çocuğunuz şüphesiz ki sizin için her şeyden önemli ve çok değerli. Onun zarar görmemesi için elinizden geleni yapıyor ve her şeyden korumaya çalışıyorsunuz. Ama çocuğunuzu her yerde takip edemez, koruyamazsınız. Bu nedenle çocukların sigaraya başlama nedenlerini bilmek ve ona göre bilinçli davranmanız çok önemlidir.

Sigaraya başlama yaşı düştü!

Son dönemlerde yapılan araştırmalar hem ergenliğe giriş yaşının hem de sigaraya başlama yaşının 9 yaşa kadar düştüğünü göstermektedir. Bu istatistiklere yansıyan sonuçlar aslında bu yaşın çok altında abilerine özenerek sigarayı deneyen ve içmeye başlayan çocuklar var.

Çocuklar sigara içen toplum içinde büyüyor!

Çocukların sigaraya başlamasını önlemek için önce toplum olarak iyi örnek olmalıyız. Türkiye sigara bağımlılığının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Özellikle sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı sigarayı bir rahatlama aracı olarak gören ve sıkıntılar artıkça daha sık sigara için birey sayısı artıyor. Çocuklar anne babalarından görmese de sokakta, manavda, alış veriş merkezleri girişlerinde, duraklarda, okul çıkışlarında her yerde sigara için bireyleri görerek büyüyorlar. Bu görüntü bilinçdışına kayıt oluyor. Bu görüntüye alışıyorlar ve benimsiyorlar. Bütün yetişkinlerde görmek onlar için yetişkin olmanın şartı gibi geliyor. Bu durum yemek içmek gibi doğallaşıyor. Çocuk açısından bakıldığında sanki kişi dondurmayı değil de tutuyor gibi doğallaşıyor.

Çocuklar anne babalarını taklit ediyor!

Tüm sosyal hayatta çocuk sigarayı görerek büyüyor. Çocuk için en vahimi ise sigarayı evde ebeveynlerden birin ya da her ikisinin de içmesini görmesidir. Çünkü eğer annen babam sigara içiyorsa sigara iyi bir şey diye düşünebilir. Çünkü çocuklar için anne babaları kahramandır ve her şeyin doğrusunu onlar bilir. Ne kadar anne babalar çocuklarına sigaranın kötü bir alışkanlık olduğunu söyleseler de onlara sigara içine bir model oldukça gerçekçi bir açıklama yapmış olmuyorlar. Çocuklar anne babaları gibi büyümek ister ve onların her şeyini tekrar taklit ederler. Sigara içmelerini de taklit etmeleri doğal oluyor. Bu nedenle çocuklar anne babalarından gizli bir şekilde sigarayı merak ettikleri için deniyorlar. Bazı çocuklar ilk denediklerinde hoşuna gitmiyor ve sigara içmek istemiyorlar. Bazıları ise sigarayı içmeye devam ediyorlar.

Sigaranın zararlarını somutlaştırarak anlatın!

Aslında sigarayı çok merak ettiğini söyleyen bir çocuğa sigara ile ilgili görseller kullanılarak bir sunum hazırlamak örnekler vermek ve tadının ne kadar berbat olduğunu göstermek için bir defa sizin yanınızda denemesine izin vermek ve dumanından öksürmesi çok etkili bir yöntemdir. Çünkü çocuğa yasak koymak çocuğun isteğini artırır. Bunun yerine sigaranın zararlarını somut olarak açıklamak, sigaranın berbat tadını tattırmak ve onu çok sevdiklerini ve sağlıklarını bozmak istemediklerini ifade etmek çok etkili bir yöntem oluyor.

Çocuklar sigara içen öğretmenleri de model alır!

Aileden sonra çocuk okula başlar ve okulda anne babadan sonra öğretmenini model alır. Öğretmenler ne kadar okul bahçesinin görünmeyen yerlerinde sigara içmeye çalışsalar da çocuklar öğretmenlerinin sigara içtiğini görür ve öğretmenlerini de model alırlar.

Çocuklar arkadaşlarından etkilenebilir!

Çocuklar toplum insanları içinde ve aile içinde anne babayı ve okulda öğretmeninin sigara içmesini model almanın dışında arkadaş etkisi ile de sigaraya başlayabiliyorlar. Özellikle ergenlik döneminde çocuklar arkadaş grubundan dışlanmamak, daha havalı biri görünmek, büyüdüğünü kanıtlamak için sigara içmek zorunda kalıyor. Bir süre içtikten sonra da sigarayı bırakamıyor ve alışkanlık haline geliyor.

Anne baba ve çocuk arasında güçlü bir iletişimin olması çok önemli!

Çocukların arkadaş grubunun etkisinde kalmasının en önemli nedeni ergenlik dönemin yaratığı bedensel ve ruhsal değişiklikler ve aile içi problemler geliyor. Ergenlik dönemi fırtınalı bir dönemdir. Çocuklar bu dönemde anne babalarından uzaklaşır ve arkadaşlarının etkisinde kalır. İyi arkadaşlar seçmesi ergenlik döneminde yapacakları riskli davranışları azaltır. Ama seçtiği arkadaş grubu olumsuzsa ve ailesi ile de iletişim problemleri yaşıyorlarsa ergen riskli davranışlara daha açık olur.

Bu nedenle çocukları sigaradan korumanın en etkili yolu anne babanın çocukla iyi bir iletişim kurması ve çocuğun iyi bir arkadaş grubuna dahil olmasına destek olmasıdır. Çocukla anne babanın iyi bir iletişimi olursa çocuk sizinle dertleşir ve kendini yalnız hissetmez. Böylece fırtınalı ergenlik döneminde ona anlayışla yaklaşan bir ailesi olduğu için arkadaş grubuna kendini kabullendirmek için riskli davranışlar yapma ihtiyacı duymaz.



Kısacası sigara toplumsal bir sorundur. Bu sorunun birde aile içinde olması çocukları sigara kullanmaya teşvik ediyor. Bunun için anne baba iyi bir model olmalı ve çocukla güçlü bir iletişim kurmalıdır. Eğer fırtınalı bir dönem olan ergenlik döneminde anne baba çocukla iyi bir iletişime sahip değilse mutlaka profesyonel destek almalıdır. Çünkü çocukla zıtlaşmak, tartışmak ve yasak koymak çözüm değildir.

Sağlıklı günler dileğiyle,

Sevil Yavuz

Uzman Pedagog, Akademisyen, Oyun Terapisti

EMDR Terapisti ve Yazar

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

www.pedagogsevilyavuz.com