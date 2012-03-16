Çocuklar şiddeti çizgi filmlerden öğreniyor!

Sevgili Anne Babalar,

Teknolojik bir tüketim çağında olmamız çocukların çizgi filmlerine de yansıyor. TV kanallarının sayısı artıkça çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen çizgi filmlerin sayıları da artıyor. Çizgi filmler için bir yaş düzenlemesi olmadığı için 2 yaşındaki çocukta 10 yaşındaki çocukta aynı çizgi filmi izleyebiliyor. Günümüzün sosyoekonomik şartlarında çocukların boş zamanlarının büyük bir bölümünü TV izleyerek geçirdikleri düşünülürse çizgi filmlerin çocuklar üzerinde ne derece etkili olabileceği de ortaya çıkıyor.

Yapılan birçok araştırma çocukların şiddet ve saldırganlık içeren davranışları çevrelerindekileri izleyerek ve onları taklit ederek öğrendiğini vurgulamaktadır. Bu anlamda çizgi filmler çocukların şiddeti izleyerek taklit edebilecekleri en etkili ve en yaygın yol oluyor. Günümüzdeki çizgi filmlerin büyük çoğunluğu ise maalesef şiddet, öfke, kargaşa, doğa üstü güçler ve rekabet gibi unsurlar ile beslendiği için çocuklar vurma, itme, tükürme, hakaret etme gibi çeşitli fiziksel ve sözel şiddet davranışlarını bu tür çizgi filmleri seyrederek öğreniyor.

Çocuklar şiddet görsellerini seyrettikçe izledikleri bu şiddet davranışlarına yansımakla kalmıyor şiddeti arkadaşlarıyla olan sorunlarını çözmede tek alternatif olarak kullanılıyorlar. Ayrıca çocuklar bu çizgi filmleri izledikçe şiddeti benimsiyor ve şiddete karşı duyarsızlaşıyor. Örneğin çocuk şiddet gördüğü için acı çeken bir arkadaşına üzülmüyor ve tepkisiz kalabiliyor.

Çocuklar bu tür çizgi filmleri izledikçe gerçek hayattan koparak şiddet dolu bir dünya içine giriyor. Bu dünya da yaşamak çocuğun sadece arkadaşlarıyla olan ilişkilerini olumsuz etkilemiyor aynı zamanda çocuğun ebeveynleriyle ve diğer insanlarla olan davranışlarına da olumsuz etkiliyor. Çocuklar yetişkinlerle olan ilişkilerinde sabırsız, gergin ve öfkeli davranışlar sergiliyor.

Ayrıca şiddet ve öfke içerikli çizgi filmler çocuğun ruh sağlığı yanında diğer gelişim alanlarını da olumsuz etkiliyor. Çocuklar çizgi film izlediği için sosyal becerilerini geliştirecek etkinliklere katılmıyor ve tek başına kalmayı tercih ederek gerçek hayattan kendilerini soyutluyorlar. Bunun yanı sıra şiddet içerikli çizgi filmlerin izlenmesi çocukların zihinsel gelişimlerinde de çeşitli problemlere neden olabiliyor. Çocuğun oyun oynayarak ve kitap okuyarak geçireceği zamanı tv başında geçirmesi zihinsel kapasitelerini köreltiyor ve okulda dikkat sorunları yaşamalarına neden oluyor.

Bunlar günümüzdeki çizgi filmlerin olumsuz etkilerinden sadece birkaçıdır. Anne baba olarak bu olumsuz etkilerin bilincinde olarak çocuklarınızın saatlerce çizgi film seyretmelerine engel olun ve çocuklarınızı açık havada arkadaşlarıyla oyun oynamaya yönlendirin.

Çocuklarınızın şiddet içerikli çizgi filmler izlememesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı, Evlilik ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

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