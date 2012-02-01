Çocuklar sömestr tatilini nasıl değerlendirmeli?

Çocuklar Yarıyıl tatilini nasıl değerlendirmeli?

Sevgili Anne babalar,

Sömestr tatili ile ilgili merak ettiğiniz sorularınıza bu yazımda cevaplamak istedim.



Tatil için çocuklara yeni ödev verilmeli mi? Tatil süresince ailelerin çocuklarına ders çalıştırması doğru mudur?



Bazen öğretmenler ödev konusunu abartabiliyorlar. Yarıyıl tatili adı üstünde “ tatil” dinlenme zamanı demek. Yarıyıl tatilini verimli geçirmek, tatili süresince ders çalışmak değil; çocuğun ikinci döneme enerjiyle başlaması için yeteri kadar dinlenmesi, eğlenmesi ve okulu özleyerek büyük bir hevesle okula başlaması ve okulda başarılı olmasıdır. Geride olduğu bir ders varsa ya da anlamadığı konular varsa bu konularda çocuk özel destek alabilir. Aile ya da özel bir öğretmen ders verebilir. Ama sürekli ders çalış diye sıkmak yerine doğru zamanda çocuğun ders çalışması için desteklenmesi, motive edilmesi gerekir.



Anne-babalar tatilde nelere dikkat etmeli?



Bırakın çocuklar gönüllerince eğlensinler, dinlensin. Okulla gittiği günlerde yapamadıklarını ne varsa yapsınlar: uykusu gelene kadar TV izlemek, yorulana kadar bilgisayar oynamak, arkadaşında istediği kadar oynama, geç yatmak, geç kalmak çocuk tatilde olduğunu hissetsin ve okulu, dersleri 15 gün gibi kısa bir süre için unutsun. Beraber hafta sonları, akşamları gezmeye gidebilirsiniz. Müzeleri gezebilirsiniz. Çocukların yaşayarak öğrenmesine izin verin. Okulda yeterince kitap okuyor, ödev yapıyorlar. Tatilde kitap oku, şu alıştırma kitabını çöz gibi çocuğunuzun yapması gereken şeylere siz karar vermeyin. Yoğun programdan sonra çocuk bu tatili hak ettiğini unutmayın.



Tatiller çocukların başarısını artırmak için değerlendirilebilir mi?



15 gün gibi kısa bir sürede fazla yol alınacağına inanmıyorum. Çocukların akademik başarısını yıl boyu artırmak için çaba harcanmalı. Daha çocuk tatile girmeden “ tatilde bu kitabı okuyacaksın, şu konuları bitireceksin gibi her şeyi 15 güne saklamak çok yanlış. Bu nedenle aile çocuğuyla eğitim yılı boyunca ilgili olmalı, okuldaki programını takip etmeli, öğretmenle iletişim içinde olmalı.



Tatil süresince ailelerin çocuklarıyla birlikte belirli zaman dilimlerinde ders çalışması doğru mu?



Çocuk dinlendikten sonra uygun bir zaman dilimde geride kaldığı ders konuları tekrarlanabilinir. Fakat çocuk sıkıldığında ısrar edilmemeli, başka zamana devam edilmeli ve olabildiğince eğlenerek konuları öğretmeye gayret edilmeli.





Çocuklar tatil zamanlarının tümünü aileleriyle mi geçirmeli?



Çocuklar tatilin tadını çıkarmalı. Ailesiyle, akrabalarıyla, arkadaşlarıyla, kimle isterlerse onlarla doya doya zaman geçirmeli. Buna yine çocuk kendisi karar vermeli.





Çocukların sıkılmasını önlemek için özel programlar mı yapmak gerekli?



Eğer çalışan anne babaysa ve çocuk evde babaanne veya anneanneyle tek kalıyorsa tüm gün evde sıkılabilir. Çocuk gezmeye tek başına gidemeyeceği için çocukla bu kısa dönemde ilgilenecek bir abi veya abla bulunabilinir. Bu abisiyle, ablayla birlikte çocuk hem ders çalışabilir, hem de gezmeye giderek eğlenceli zaman geçirebilir.



Notları düşük bir öğrenciye ek ders aldırmak yerine, onu pedagoga mı götürmeli?



Çocuğun tüm derslerde notları düşükse bunun nedeni araştırılmalı. Aile ile ilgili çocuğu olumsuz etkileyen bir sorun mu var, okulda onu üzen bir olay mı oldu, çocukta öğrenme güçlüğü mü var, bunları bilip, ona göre bir program uygulamak gerekir. Bunları tespit edecek kişi ise pedagogdur. Eğer başarısızlığın nedeni araştırılmaz ve bunun için bir program uygulanarak olumsuz koşullar değiştirilmezse sadece ek dersle çocuğun başarısı artırılamaz.



Tatilde en büyük sorun, çocukların tüm zamanlarını bilgisayar başında geçirmeleri. Buna nasıl bir çizgi çekilmeli?



Çocuklar tatili dilediği gibi geçirmeli, istediği kadar TV, istediği kadar bilgisayarla oynayabilir. Sadece tatilde bilgisayarla ilgi zaman geçirmesi kısıtlanmalı. Bu konuda etkili bir program hazırlanmalı. Bir bütün olarak aile ve çocuk arası da iyi bir iletişim olmalı.



Çocuklar tatil programlarını kendileri mi yapmalı?



Çocuklara sorumluk verilmeli. Çocuklara bir birey olarak saygı duyduğunuzu, ona kendi hayatıyla ilgili kararlar almasına izin vererek gösterebilirsiniz. Tatilini nasıl geçirmek istediğine kendisi karar verebilir, kendi programını kendisi yapabilir.



Çocukların tatilde kaçta yatıp kalkacakları önceden belirlenmeli mi, yoksa çocukların isteklerine göre mi şekillenmeli?





Çocuklar okula giderken erken katlığı için düzenli bir uyku saatinin olması önemlidir. Fakat tatil zamanı çocuk erken kalkmayacağı için geçte yatabilir. Çocuklara uyku saatleri için baskı uygulanmamalı ve istedikleri saate uyumasına izin verilmeli.



Kısaca özetlemek gerekirse, çocuğunuz her dönem ilgili olun ve akademik başarısını sevginizin, ilginizin ölçütü olarak görmeyin. Akademik başarısını çocuğun kişiliği ve hayat başarısı gibi görerek, çocuğa okul başarısı için sürekli baskı uygulamayın. Böyle ilgi bir anne baba olursanız yarıyıl tatilinde çocuğunuza ders çalış diye baskı uygulamanıza gerek kalmayacak ve çocuklar tatilin tadını çıkaracaktır.



Çocukların tatili eğlenerek geçirmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com