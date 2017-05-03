Çocuklara haber izletmeyin!

Birçok anne-baba, çocuklarının kaygı ve korkularının artığından şikayet ediyor. Üstelik onların hayatında önemli değişiklik olmamasına rağmen neden bu kadar endişeli olduklarını anlamadıklarını belirtiyor. Aslında çocukların haberleri izlemesi, kaygılarını artırmaya yeter.

Özellikle son yıllarda haber bültenlerinin içeriği gerçekten çok ürkütücü. Yaşadığımız çağa yakışmayan şiddet ve savaş haberleriyle dolup taşıyor.

Üstelik haberlerin sunumu ve ses tonlaması da bir felaket! Bu ikisi birleşince de çocuk için kaygı verici bir hal alıyor. Biz yetişkinleri dahi endişelendiren bu haberlerin minikleri korkutması çok normal.

‘Kötü adamlar zarar verir’

Özellikle küçük çocuklar, soyut düşünemez. Haberlerde izledikleri şiddet olaylarının evlerine de geleceğini varsayarlar. Yani, ‘Kötü adamlar, düşmanlar ya bizim eve de gelir ve bize de zarar verirse’ diye düşünürler.

En önemlisi; bu kaygıyı içlerinde yaşayıp paylaşmamalarıdır. Aksi takdirde anne-babaları onları rahatlatıcı cümlelerle sakinleştirecektir. Fakat endişelerini içine attıkları için bu durum çocukları daha fazla rahatsız eder ve korkularını artırır. Örneğin; normalde tuvalete tek başına giden çocuk, annesinin de yanında olmasını ister. Ya da ışık kapalı halde koridordan geçerken ışığın açılmasını ister. Yani miniklerin korkuları evdeki davranışlarına yansır.

Çocuk yanınızdayken dikkat!

Çocukların kaygılarını artırmamak için ebeveynlerin haber bültenlerini onların yanında izlememesi gerekir. Gündemi takip etmek istiyorsanız, başka bir odada veya akıllı telefonunuzdan ve tabletten haber izleyebilirsiniz. Bazı ebeveynler, “Haberler açık olsa da çocuk kafasını çevirip dikkatli bakmıyor” diyor. Fakat minikler anlık görüntüden de etkilenir. Dikkatini vermese de kafasını bir defa çevirip baktığında, o kareyi kayıt eder ve görüntünün olumsuz etkisini yaşar. Görmeyip sesi duyması bile yeterlidir. Bu nedenle çocukları, onların psikolojisini olumsuz etkileyecek şiddet içerikli görüntü ve seslerden mümkün olduğunca uzak tutmak gerekir.

Korkuları artarsa destek alın



Çocuklarınızın davranışlarında ani bir değişme olursa, mutlaka dikkate alın. Örneğin; normalde odadan odaya tek başına giderken yanında anne ya da babasını istiyorsa, korkuları atmış demektir. Ya da gece kâbuslar görüyor ve yanınızda yatmak istiyorsa, bir şeyden etkilenmiştir. Eğer anne-baba çocuğu için destek almazsa endişeleri daha da artar. Bunu azaltmak için terapi desteği tavsiye edilir.



Psikolojik destek alındığında çocuk oyun terapisinde kaygılarını oyuncaklar yoluyla ifade etme fırsatı bulur. Böylece hangi konuda endişeli olduğu ortaya çıkar ve bu konuda aileye bilgi verilerek kaygısıyla başa çıkması sağlanır. Kısacası, çocuğunuzun kaygılarını artırmamak için haber bültenlerini izletmeyin. Eğer etkilendiyse de mutlaka psikolojik destek almasını sağlayın.