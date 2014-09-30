Çocuklara kurban bayramı nasıl anlatılmalı ve nelere dikkat edilmeli? Uzman Pedagog Sevil Yavız

Pedagog Sevil Yavuz’dan Kurban Bayramı’nda ailelere tavsiyeler! Çocuklara kurban bayramı nasıl anlatılmalı ve nelere dikkat edilmeli?

Sevgili Anne Babalar,

Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Kurban bayramı programınızı yaparken çocuğunuzun kurban bayramında travma yaşamaması için nasıl önlemler almalısınız ve nelere dikkat etmelisiniz bilmeniz çok önemlidir.

Çocuğa Kurban bayramı nasıl açıklanmalı?

Öncelikle kurban bayramının anlamını çocuğunuza açıklamalısınız. Ne kadar bilinçli anne babalarda olsanız da bir toplum içinde yaşadığınız için kurban bayramında “hayvanların kesildiğini” görecektir. Tabi ki bu sahneleri çocuğunuza izletmek istemeseniz bile bir anlık görüntü olarak aracınızda bir yerden bir yerden giderken bile görecektir. Bu nedenle kurban bayramının anlamını çocuğun anlayacağı bir şekilde hikaye anlatır gibi anlatmak gerekiyor. Her çocuğun anlaması farklı olacağı için çocuğun soru sormasına izin vererek mümkün olduğunca örneklerle somut şekilde anlatılmalısınız.

Bayramın anlamını açıklarken kurban bayramını sadece hayvanların kesilmesi, yani kurban kesilmesi anlamı taşımadığı ve dostluk, paylaşma, dayanışma, bayramlaşma gibi önemli konuları da içerdiği açıklanması gerekir. Çocuklara bayramlaşmanın ne olduğu, nasıl bayramlaşıldığı, bayramlaşmaya gitmenin, bayramda neler ikram edildiğin bilgisinin verilmesi gerekir.

Kurban kesimi çocuğunuzu nasıl etkiler?

Kurban bayramında özellikle küçük çocukların kurban kesim sahnelerini izlememeleri gerekir. Çünkü soyut düşünce dönemine geçmemiş çocuklar kurban kesimine bir anlam veremezler ve bu>

Çocuğunuz kurban kesimine şahit olduysa ne yapmalısınız?

Aldığınız tüm önlemlere rağmen çocuğunuz kurban kesim anına şahit olduysa neler yapmalısınız? Öncelikle çocuğunuzun yaşına dikkat etmelisiniz ve bu durumu çocukla konuşarak ne kadar etkilendiğini anlamaya çalışmalısınız. Tabi ki bir uzman değilsiniz ama sizde çocuğunuzun uzmanısınız yani çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Bu durumdan ne kadar etkilendiğini anlamaya çalışın, davranışlarını gözleyin. Eğer çocuğunuzda ciddi davranış değişiklikleri ve olumsuz davranışlar görüyorsanız mutlaka çocuk psikolojisi uzmanından (Pedagog) destek almalısınız.

İyi Bayramlar..

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Aile ve Çocuk Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com