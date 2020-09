Çocuklara Kurban Bayramı nasıl anlatılmalı ve nelere dikkat edilmeli? Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Uzman Pedagog Sevil Yavuz'dan Kurban Bayramı'nda ailelere tavsiyeler!

Çocuklara Kurban Bayramı nasıl anlatılmalı ve nelere dikkat edilmeli?

Sevgili Anne Babalar,

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kurban bayramı programınızı yaparken çocuğunuzun Kurban Bayramı’nda travma yaşamaması için nasıl önlemler almalısınız ve nelere dikkat etmelisiniz bilmeniz çok önemlidir.

Çocuğa Kurban Bayramı nasıl açıklanmalı?

Öncelikle Kurban Bayramı’nın anlamını çocuğunuza açıklamalısınız. Ne kadar bilinçli anne babalarda olsanız da bir toplum içinde yaşadığınız için Kurban Bayramı’nda “hayvanların kesildiğini” görecektir. Tabi ki bu sahneleri çocuğunuza izletmek istemeseniz bile bir anlık görüntü olarak aracınızda bir yerden bir yerden giderken bile görecektir. Bu nedenle Kurban Bayramı’nın anlamını çocuğun anlayacağı bir şekilde hikaye anlatır gibi anlatmak gerekiyor. Her çocuğun anlaması farklı olacağı için çocuğun soru sormasına izin vererek mümkün olduğunca örneklerle somut şekilde anlatılmalısınız.

Bayramın anlamını açıklarken kurban bayramını sadece hayvanların kesilmesi, yani kurban kesilmesi anlamı taşımadığı ve dostluk, paylaşma, dayanışma, bayramlaşma gibi önemli konuları da içerdiği açıklanması gerekir. Çocuklara bayramlaşmanın ne olduğu, nasıl bayramlaşıldığı, bayramlaşmaya gitmenin, bayramda neler ikram edildiğin bilgisinin verilmesi gerekir.

Kurban kesimi çocuğu nasıl etkiler?

Kurban Bayramı’nda özellikle küçük çocukların kurban kesim sahnelerini izlememeleri gerekir. Çünkü soyut düşünce dönemine geçmemiş çocuklar kurban kesimine bir anlam veremezler ve bu onları psikolojik olarak sarsar. Her çocuğun bu sahneden etkilenmesi farklılık gösterse de bir hayvanın gözlerin bağlanması, ayakların bağlanması, çaresiz bir şekilde can çekiştirerek ölümünü izlenmesi, kanların fışkırması, parçalara ayrılması amacı ne olursa olsun (dini anlamı ne olursa olsun) bir vahşete şahit olma etkisi yaratır. Yani çocuk travma yaşar. Yaşı biraz büyük çocuk için bu travma yaşanabilir olabilir fakat küçük çocuklarda bu travma psikolojik problemlere neden olabilir. Depresyon, saldırganlık, gece kabusları, et yemek istememe, alt ıslatma gibi sorunları beraberinde getirebilir. Böyle bir durumda mutlaka pedagog desteği alınmalıdır.

Çocuğunuzun travma yaşamaması için nelere dikkat etmelisiniz?



•Çocuğunuzun yaşına göre Kurban Bayramı’nın anlamını açıklayabilirsiniz. Fakat çocuk kurban kesimini anlayacak yaşta değilse bunu anlatmayın ve kurban kesim sahnelerinden uzak tutun.

•Kurban Bayramı hakkında sohbet ederken kurban kesimi konusunu çocuğunuzun yanında ayrıntılı konuşmayın!

•Kurban Bayramın özellikle ilk günü kurban kesiminin yapıldığı gün tetikte olun. Her ne kadar önlemler alınsa da ve kurban kesim merkezleri açılsa da açık alanlarda kurban kesilme sahnelerine şahit olmaya devam ediyoruz. Bu nedenle bu sahneleri göreceğiniz yerlere gitmeyin, aracınızda giderken bile dikkatli olun. Çocuğunuzu yanınızdan ayırmayın. Birlikte bayramlaşmalara gidin. Eğer bayramlaşmaya giderken bir kesim sahnesinin önünden geçiyorsanız bunu ilk siz fark edin ve çocuğun dikkatini başka yöne verin ve o sahneyi görmesine izin vermeyin.

•-Kurban Bayramı için kurbanlığı önceden satın alıp evcil bir hayvan gibi bahçede beslemeyin. Çocuk kurbanlık hayvanla sevgi bağı kurar ve onun ölümünden dolayı sarsılır ve yas tutar. Aynı zamanda bu sevdiği hayvanı en sevdiği kişiler ailesi kurban ettiği için ise onlara öfke duyar.

•Kurban Bayramında bayramlaşmaya gittiğiniz yakınlarınız komşularınız kurban kesimi ile ilgili ayrıntılı konuşmaya başlarsa çocuğunuzu hemen o ortamdan uzaklaştırın ve bu konuşmayı dinlemesine izin vermeyin.

•Kurban Bayramında kesinlikle çocukların haber bülteni izletmeyin. Çünkü tüm haberler yasak alanlarda kesilen kurbanları göstermektedir.

•Bütün bu önlemlere rağmen toplumsal bir varlık olduğumuz, toplum içinde yaşadığımız için çocuğunuzun arkadaşı bir travma yaşamış olabilir ve kurban kesim sahnesini ayrıntılı bir şekilde çocuğunuza anlatabilir. Bu konuda dikkatli olun. Eğer böyle bir durum yaşandıysa kısa bir şekilde kurban bayramında neden kurban kesildiğinin tekrar anlatıp profesyonel destek alabilirsiniz. Çünkü travma sadece sarsıcı bir olay yaşamak, şahit olmak değil, olaya şahit olan veya olayı yaşayandan yani travmayı yaşayandan bu olayı duymakta travmaya neden olur.

•Çocukla Kurban Bayramının diğer güzelliklerini birlikte yaşamaya özen gösterin. Bayram alış verişi, aile ziyaretleri, bayramlaşma ve paylaşma gibi diğer değerleri yaşatmak.

Çocuğunuz kurban kesimine şahit olduysa ne yapmalısınız?

Aldığınız tüm önlemlere rağmen çocuğunuz kurban kesim anına şahit olduysa neler yapmalısınız? Öncelikle çocuğunuzun yaşına dikkat etmelisiniz ve bu durumu çocukla konuşarak ne kadar etkilendiğini anlamaya çalışmalısınız. Tabi ki bir uzman değilsiniz ama sizde çocuğunuzun uzmanısınız yani çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Bu durumdan ne kadar etkilendiğini anlamaya çalışın, davranışlarını gözleyin. Eğer çocuğunuzda ciddi davranış değişiklikleri ve olumsuz davranışlar görüyorsanız mutlaka çocuk psikolojisi uzmanından (Pedagog) destek almalısınız.

Çocuğunuzu kurban kesim sahnelerinden uzak tutmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Aile ve Çocuk Psikologu

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com