Çocuklarda kitap sevgisi ve kitap okuma alışkanlığı kazandırma

Sevgili Anne Babalar,

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı erken yaşlarda kazanılması çok önemli. Bu konuda neler yapılmalı ve çocuklara nasıl yaklaşılmalıdır konularını Milliyet Akademi Röportajımda cevapladım.

Milliyet Akademi Röportaj- Mine Özdemir, Ekim 2014

* Çocuklar hangi yaşta kitap okumaya başlamalı?

Çocuklar okuma-yazmayı öğrenmeden kitap okuyamazlar. Ama kitap okuma daha doğrusu kitap sevgisi çok küçükken kazandırılır. Bebeklik döneminde bile yaşlarına uygun bez kitaplar vardır. Çocuklar için kitapları incelemek, resimlerine bakmak kitap okumaktır. Dolayısıyla bebeklik döneminden itibaren kitapla oynamaya başlayabilirler.

* Okul öncesinde görsel kitaplar çocuklar için faydalı mı?

Okul öncesi dönemde çocuklar okuma yazma bilmediği için resimlerine bakarak hikayeyi anlamaya çalışırlar. Bu nedenle resimli kitaplar bu yaş grubu için çok faydalı. Hatta çocuklar için üç boyutlu kitaplar bile var. Çocuklar bu dönemde her şeyi somut öğrenir. Ne kadar görsel fazla ise hikaye kitabını anlamaları o kadar kolay olur.

* Okumaya başladıktan sonra hangi yaşta hangi tür kitaplar okutulmaya başlatılmalı?

Çocuklar ilkokul birinci sınıfa başladığında birden büyüdün artık oyuncaklar ya da daha önce baktığın resimli kitaplara gerek yok gibi bir algı yaratılıyor. Bu nedenle çocuklar ilkokul birinci, ikinci, üçüncü sınıfa kadar yine resimleri bol hikaye kitaplarına bakabilirler. Üçüncü sınıf itibariyle biraz daha az resimli kitaplarla, klasikleri okuyabilirler.

* Çocuklar için zararlı, kesinlikle okutulmaması gerekir dediğiniz kitaplar var mı?

Okul öncesi dönemde resimli kitaplara baktıkları için kitapların çizimleri resimleri önemli. Aynı çizgi filmlerde olduğu gibi ne olduğu belli olmayan yaratığa benzeyen obje içeren resimleri tercih edilmemeli. Görseller gerçeğe yakın çizimler olmalı, ağaçlar, doğa, hayvan sevgisi, gerçekten insan benzeyen çocukları içermeli.

* Kitap okumanın çocuğun gelişimine katkısı nedir?

Kitaplar çocuğun yaratıcılığını geliştirir. Kitap okuma alışkanlığı kazandırarak ilerde akademik başarısının artmasına katkıda bulunur. Kitap çocuğun dünyayı tanımasına ve genel kültürün artmasına destek olur.

Çocuğunuzun kitapları sevmesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com