Çocuklarda mastürbasyonun anlamı nedir?

Sevgili Anne Babalar,

Mastürbasyon konusunda ailelerden çok sık sorular alıyorum. Mastürbasyonun anlamı nedir, çocuk mastürbasyon yaparsa kaygılanmak gerekir mi, çocuk mastürbasyon yaparsa nasıl yaklaşılmalı gibi soruları sık duyuyorum. Anne babalar çocuklarının mastürbasyon yaptığını görünce dehşete düşüyor ve korkuyorlar.

Mastürbasyonun işlevi nedir?

Erken çocukluk döneminde mastürbasyonun cinsel bir anlamı olmayabilir. Çocuklar doğduğu andan itibaren annesini emerek sakinleşir. Benzer şekilde yalancı emzik ve biberonu emmekte çocukları sakinleştirir. Üç yaş civarında ise çocuklar kendi vücudunu keşfetmeye başlar ve tesadüfen cinsel organına ellediğinde ve sürtündüğünde haz duyarlar. Bu haz anne memesini emdiğinde duyduğu hazla aynıdır. Çocuğun sakinleşmesine neden olur.

Çocuklar neden mastürbasyon yaparlar?

Çocuklar özellikle yalnız kaldığında mastürbasyon yapar, kendini sakinleştirir ve oyalarlar. Çocuklar aile içi problemlerde daha fazla mastürbasyona başvururlar. Örneğin boşanma, ailede sık tartışmaların olması çocukların kendini sakinleştirmeye ihtiyaç duyduğu sorunların başında gelir.

Mastürbasyon cinsel istismarın habercisi midir?

Anne babaları en çok kaygılandıran cinsel bir istismar sonucu mu çocuk mastürbasyon yapıyor sorusudur. Mastürbasyon bir dereceye kadar normaldir ve çocuk kendini rahatlatmak, sakinleştirmek için yapar. Diğer taraftan çok sık ve şiddetli olarak mastürbasyon yapıyorsa bir problem olabilir. Cinsel bir istismar sonucu çocuk sadece mastürbasyon yapmaz başka belirtilerde sergiler. Örneğin çok hırçın olabilir, kabus görebilir, içine çok kapanabilir, iştahı kapanabilir, sık sık ağlayabilir. Böyle bir konudan şüphe ederseniz mutlaka uzman desteği alıp çocuğunuzun tedavi olmasını sağlamalısınız.

Mastürbasyon yaparsa çocuğu cezalandırmak doğru mu?

Çocuklar mastürbasyon yapınca anne babanın ilk tepkisi kızmak bağırmak ve yasaklamak oluyor. Hatta daha da ileri gidip çocuğu bunu yaptığı için cezalandırabiliyorlar. Bunlar yanlış yaklaşımlardır. Çocuk mastürbasyon yapıyorsa görmemezlikten gelip dikkatini dağıtmak daha doğrudur. Eğer çok sık devam ediyorsa vücudunun o bölgesinin ona özel olduğu, bu davranışı tek başınayken yapabileceği konusunda bilgilendirebilirsiniz. Eğer bu durum sizi çok kaygılandırıyorsa siz de uzmandan destek alabilirsiniz.

Çocuğunuzu mastürbasyon yaptığında cezalandırmamanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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