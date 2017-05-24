Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlığı

Beslenme, konusu anne-babaların çocuklarıyla en sık yaşadığı problemlerden biridir. Anne-babalar çocukların sağlıklı ve düzenli beslenmediğinden şikayetçiyken, çocuklar da anne babaların beslenme konusundaki ısrarcı yaklaşımından rahatsız. Ebeveynler çocuklara acıktığını hissetmeden zorla yemek yediriyor.

Her çocuğun ideal kilosu farklıdır!

Kültürel olarak çocukların zayıf olmasının ‘annenin çocuğa iyi bakmadığının göstergesi’ gibi algılanması nedeniyle

özellikle okul öncesi çağdaki çocuklara beslenme konusunda aşırı baskı yapılıyor ve çocuklar doğru beslenme alışkanlığı kazanamıyor. Oysa her çocuğun ideal kilosu çok farklıdır.

Yemek ihtiyaçtır, görev değil!

Anne-babalar çocuğu yemek yesin diye TV karşısında ya da oyun oynatarak yemek yediriyor. Ya da yemek yemesi için sağlıksız atıştırmalıklar ödül olarak sunuluyor. Tüm bu yaklaşımlar çocukların sağlıklı yeme alışkanlığı kazanmasına engel oluyor.

Öncelikle çocuklar anne-babası için değil, kendi için yemek yerler. Bu en temel ihtiyaçtır. Yemek yemezse hayatta kalamazlar. Açlık hissini hissetmesine izin vermeden ağzına kaşığı zorla sokmak, çocukta ‘annem babam için beslenmeliyim’ algısı yaratır ve bu nedenle onlara yemek bir görev gibi gelir. Oysa yemek bir görev değil, ihtiyaçtır ve zevklidir. Çocuk yemek yemeden zevk almaz, mutlu olmazsa istemeyecektir. Ayrıca yemek saatleri anne babaların çocuklarıyla geçirdiği aile saatidir. Bu zamanı mutlulukla geçirmek gerekir.

Yemek yemeyi sevdirmek gerek

Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için önce çocuklara karşı ısrarcı tavırdan vazgeçip beslenmeyi sevdirmek gerekir. Her çocuğun damak tadı başkadır. İlla aynı yemek yerine, aynı gıdayı içeren başka tür yemek sunarak sevdiği yemekleri yemesine izin verin.

Çocuklarla yemek saatlerinin aile buluşması olduğunu hatırlayın ve olumsuz konulardan konuşmak yerine anın tadını çıkarın.

Güzel sofraların vazgeçilmezi yemek sonrası tatlı saatinde çocuklar için sağlıklı ve hafif atıştırmalıkları tercih edin.

Dondurma çocukları ve tüm aile üyelerini mutlu eden besleyici ve hafif bir tatlı alternatifidir. Diğer tatlılarla kıyaslandığında bir porsiyonundaki kalori miktarı, geleneksel tatlılardan daha düşüktür. Protein ve karbonhidratın yanı sıra A, D ve E vitaminleriyle kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, gibi mineralleri içerir. Ayrıca dondurma bilinenin aksine boğaz ağrıtmaz aksine iyi gelir. Üstelik, dondurma haz merkezini uyararak keyif ve mutluluk verir. Bu konuda yapılan bir araştırma dondurmanın çikolataya göre kişiyi altı kat daha fazla mutlu ettiğini göstermiştir.

Öte yandan dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Süt ürünleri çabuk bozulan ve yararlarını hızla yitiren gıdalar olduğundan hijyenik şartlarda üretilen ve uygun koşullarda soğuk zinciri kırılmadan saklanan güvenilir markalı, ambalajlı dondurmalar tercih etmek olmalıdır.

Çocukların yediği yemeği sürekli ödüllendirmeyin. Unutmayın o kendi için yiyor sizin için değil. Bırakın çocuk siz uyarmadan acıktığını hissetsin ve doyduğunu hissediyorsa ‘Biraz daha ye’ diye baskı yapmayın.

Çocuğunuzun beslenmesi ve kilosuyla ilgili başkalarının dediklerine aldırmayın. Çok endişeliyseniz uzmana danışın. Çocuğunuzun ayrı bir birey olduğunu ve kendi damak tadı olduğunu unutmayın ve ona saygı duyun.