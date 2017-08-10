ÇOCUKLARDA TUVALET ALIŞKANLIĞI

İlkbahar ve yaz ayları çocuğunuza tuvalet alışkanlığı kazandırmanız için ideal bir zaman. Çünkü sıcak havalarda onun üşüteceği veya hasta olacağı endişeniz daha az olur. Diğer taraftan ‘çocuğunuz hazır mı?’ sorusu çok önemli. Çünkü hazır olmadan bu alışkanlığı kazandırmaya çalışmak, çeşitli problemlere neden olduğu gibi psikolojisini ve kişiliğini de olumsuz etkiler.

Öncelikle çocuğunuzun hazır olup olmadığını öğrenin. Bu süreci doğru yönetebilmek için profesyonel destek almanız faydalı olacaktır.

Eğitim değil, alışkanlık!

Öncelikle kavramları doğru açıklayalım. Birçok anne-baba çocuğuna tuvalet alışkanlığı kazandırma sürecine ‘tuvalet eğitimi’ diyor. Bu hafta Hamile Eğitim Merkezi kurucusu sevgili Ayşe Öner’in BabyJoy Radyosu’ndaki ‘Anneler Anlatıyor’ programına konuk oldum. Kendisi bu konuya dikkat

çekti ve şunları söyledi: “Ben bu sürece ‘tuvalet eğitimi’ denmesini doğru bulmuyorum, bu eğitim köpeklere verilir. Bunun yerine ‘tuvalet alışkanlığı kazandırma’ demek daha doğru bir açıklama olur.” Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Artık yazılarımda bu kavrama dikkat çekeceğim. Siz de bu sürece eğitim yerine alışkanlık demelisiniz.

Hazırlık süreci

Çocuğunuzun tuvalet alışkanlığı kazanmaya hazır olduğunu anlamamız için iki ana kriter vardır. Birincisi; miniğin çişini ve kakasını kendi kullandığı bir kelime veya bir heceyle de olsa ifade ediyor olması. Çocuk “Anne çiş” diyebiliyorsa bu durumu hissediyor ve tuvalete gidene kadar kısa bir süre olsa da tutabilecek beceriyi kazanmıştır.

İkinci kriter ise çocuğun kas yapısının hazır olması. Çünkü insan metabolizmasındaki boşaltım sistemi kas becerisi gerektirir. Eğer çocuğunuz kendi başına tuvalete oturup kakasını yapabiliyorsa, alışkanlığı kazanması için kasları hazır demektir.

Onlara bağırmayın

Bu süreçte çocuğunuz tuvalet alışkanlığını kazanmaya hazır bile olsa, ona nasıl yaklaştığınız başarıyı belirler. Anne-babaların aceleci yaklaşımı ve tuvalet konusuna aşırı önem vermesi, kabızlık gibi ciddi problemlere neden olabilir. Özellikle tuvalet alışkanlığını henüz kazanmamış miniğe altını ıslattığı için bağırmak veya onu cezalandırmak çok yanlıştır. Bu yaklaşım çocuğun, anne-babasıyla güç savaşına girmesine neden olur.

Çocuk, ebeveynlerini kontrol etmek için tuvalet alışkanlığı kazanmaz ve onları sinirlendirecek şekilde davranır. Örneğin; evin farklı yerlerine çiş yapması gibi birçok şekilde anne-babayı test edebilir. Bu durumda ona anlayış göstermez ve güç savaşına girilirse, hem çocuğun psikolojisi bozulur, hem de ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişki zarar görür.

Klozetten korkabilir

Çocuklar için klozet gerçekten çok korkutucu olabilir. Minikler somut düşünce döneminde olduğu için o suya düşmekten ve suyla birlikte gitmekten ürkebilirler. Bu nedenle böyle bir korkusu var mı öğrenmek gerekir. Eğer korkuyorsa, tuvalet alışkanlığına lazımlıkla başlamak gerekir.

Bazı çocuklar ise bundan korkmaz. Bu durumda da direkt klozet adaptörüyle de başlayabilirsiniz. Çocuk tuvalet alışkanlığı kazanmaya hazırsa ve onun özelliklerine göre bu süreci devam ettirirseniz, süreç çok yumuşak geçer. Fakat hazır değilse her konuda zorluk yaşarsınız ve hangi metodu uygularsanız uygulayın başarılı olmayacağı gibi çocuğa da zarar vermiş olursunuz.

Aceleci olmayın

Yukarıda saydığım birçok nedenden dolayı lütfen bu süreçte aceleci olmayın ve çocuğunuza saygı duyun. Hazır olduğunda size ipucu verecektir. Kaygılanmanız ve korkmanız durumu daha problemli hale getirir ve daha sonra uzman desteği alsanız da sorunları çözmeniz zorlaşır. Dolayısıyla ne kendinizi ne de çocuğunuzu zorlayın ve her şeyi akışına bırakarak sakin davranın.