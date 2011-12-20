Çocuklarda yemek konusunda ısrarcı olmayın!

Yemek konusunda ısrarcı olmayın!

Anne babaların çocuklarıyla yaşadığı sorunların başında “yeme bozuklukları” geliyor. Anne babalar özellikle çocuklarının fiziksel gelişimi konusunda daha endişe oluyor. Çocuk ne kadar yerse, o kadar hızlı büyür ve sağlıklı olur inanışı çok yaygın. Tabi bu inanış kültürel olarak atasözleri ile de destekleniyor: “Can boğazdan gelir (geçer)”. Ebeveynler çocuklarının fiziksel gelişimi kadar zihinsel, duygusal, sosyal gelişimi konusunda da endişeli olmalıdırlar. Çocukların sağlıklı büyümesi için sadece fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması yeterli değil.

Çocukların tüm gelişim alanları birbiriyle ilişkilidir. Çocuğunuzun fiziksel gelişimini destekleme endişesi ile yemek yeme konusunda baskıcı bir tavır izlemek çocuğunuzla olan iletişiminize zarar verir ve çocuğunuzun psikolojisini olumsuz etkiler. Yani çocuğunuzun fiziksel gelişimi desteklemek istersen çocuğunuzun duygusal psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebilirsiniz.

Bağlantılı olarak psikolojisi olumsuz etkilenen çocuğun yemek yemek için iştahı olmaz. Çocuk için yemek bir fobi halini alabilir. Çocuk yemek gördükçe kaçabilir. Yemek yemekten kaçan çocuk yeterince beslenmediği için fiziksel gelişiminde problemler yaşar. Çok zayıf ve halsiz kalabilir. Çocuk halsiz olduğu için arkadaşlarıyla oyun oynamak istemez ve diğer gelişim alanlarından geride kalabilir. Görüldüğü gibi çocuğun tüm gelişim alanları (fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel, dil) bir biriyle ilişkilidir ve birbirlerini desteklediği gibi, bir gelişim alanındaki problem diğer gelişim alanlarında da sorunlara neden olabilir.

Çocuğunuzla yemek konusunda problem yaşamamak için bebeklik döneminde doğru bir yaklaşım izleyerek çocuğunuzun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıklı yemek alışkanlığı kazanan çocuk sağlıklı beslenecektir. Fakat yemek konusunda aşırı ilgili ve kaygılı davranırsanız çocuğunuzdaki yemek problemleri daha da büyür. Bu konuda ideal olan baştan bu problemi yaşamamaktır.

Eğer çocuğunuzla yemek konusunda problem yaşamaya başladıysanız bu problem daha da büyümeden mutlaka bir pedagogdan profesyonel bir destek alın.

Genel olarak yeme konusunda izlenecek tavır ısrarcı olmamak ve bazen çocukların iştahları kapalı bir dönem geçireceğini unutmaktır. Çocukların iştahlarının kapalı olduğu dönemlerde çocuğunuzun fazla yemesini beklemeniz ve ısrarcı olmanız yeme problemi yaşamanıza neden olur. Tabi ki ebeveynler olarak çocuğunuzun iştahının kapalı olduğu dönemlerde çocuğunuzun az yemesine tahammül etmeniz çok zor olabilir ama sabırlı olun ve bu kaygınızı çocuğunuza yansıtmamaya çalışın. Böylece ısrarcı bir yaklaşımda bulunmamış olursunuz.

Yemek konusunda çocuğunuza ısrarcı olmamanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com