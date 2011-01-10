Çocukları intihara sürükleyen masal kitabı!

Kirpi Yayıncılık tarafından okul öncesi çocuklar için piyasaya sürülen ‘7 Güne 7 Masal’ adlı masal kitabında yer Yoksul ve Cimri adamın macerasının anlatıldığı masalda intihar mesajının açıkça verilmesine veliler tepki gösterdi. Ebeveynler Tüketici Platformu Sikayetvar.com’a yaptıkları açıklamalarla “Şiddet dolu dünyada yaşıyoruz, masallarda da şiddet anlatılıyor çocuklar tehlikede” diyerek tepkilerini dile getirirken şikayetler üzerine masalın içeriği ile ilgili benim görüşlerim alındı.

Masalı okuyunca ben de çok şaşırdım. Aklımdan ilk geçen böyle bir masal kitabının yayınlanmasına kimin izin verdiği ve masalı yazan kişinin uzmanlığının ne olduğuydu. Nasıl ki TV programlarında artık akıllı işaretler varsa çocuklara yönelik baskılarında denetim altına alınması ve yaş grubunun üzerine yazılması gerekmektedir. Bu masal kitabına uygun açıklama “ Dikkat çocuğunuza okutmayın, intihara ve depresyona neden olabilir ve sadece yetişkinlere yönelik masal kitabıdır” olsa daha iyi olurdu.

Masalda intihar anlatılıyor !

Masalda cimri adam ile yoksul adam arasındaki yaşananlar şöyle gelişmektedir: “Yoksul adam maddi yönden iyice kötüye gittiğini düşünerek intihar etmeye karar verir. İntihar etmek için hazırladığı ip ile bir eve girer ve intihar edecekken evin tavanı çöker ve altınlar yere dökülür. Yoksul adam intihar etmekten vazgeçer ve altınları alarak gider. Evin sahibi cimri adam ise altınlarının gittiğini görünce yoksul adamın bıraktığı ip ile intihar eder."

Çocuklar için çok tehlikeli !

Masalda hem intiharın anlatılması hem de fotoğraf ile intihar ipinin gösterilmesi çok tehlikelidir. Masallarda verilen mesajların çocuğu iyi şeylere yönlendirmesine yönelik olması gerekir. Okul öncesi çocukların soyut ile somut düşünceyi ayıramadıkları dönemdir. Çevresinde olup bitenleri, çizgi filmler anlatılanları gerçekmiş gibi algılıyorlar. Bu masalı çocuğun annesi veya babası okuyorsa yaramaz bir çocuğun hikayesi gibi anlayacak ve özdeşim kuracaktır. Diğer taraftan çocuklara yönelik kitaptalar çocukları kullanılarak hikayeler anlatılmalı fakat bu masalda çocuklar yerine büyük kişiler yer almış. Cimrilik mesajı hikaye kahramanları çocuk olarak anlatılabilir. Masalda yer alan mesaj çocukların yaşına hitap etmemektedir. Masalın sonunda yer alan "Cimri kimseler ellerini yemeye kıyamazlar, ölümünden sonra mallarını başkası yer” cümlesini çocukların bilişsel ve duygusal gelişimine uygun değil.

Ölüm kavramını bilmeyen çocuklar var

Okul öncesi çocukların ‘ölüm’ kavramını tam olarak kavrayamayabilir ve ailesinin bu kavrama anlatmada eksik kalabilir. Bu nedenle ölüm kavramını bilmeyen bir çocuğa ölüm ve intihar masalı anlatmanın bir yararı olmadığı gibi çocuğun psikolojisini bozacak, obsesif düşünceler geliştirmesine nenden olacak olumsuz yönü de vardır.

Verilen ders nedir?

Her hikayenin bir dersi vardır. Burada çocuklara anı yaşayın gibi felsefi bir mesaj verilmektedir. Çocuk anı yaşamak nedir bilmez. Onun yerine oyun oynamalısınız mesajı verilebilirdi çünkü çocukların o yaşta dünyası oyundur. Bu masal çocuklara hitap etmiyor ve çocukların akıllarını karıştırıyor. Masal kitabının ismi ‘Yetişkinlere masallar’ verilse daha iyi olurdu.

Masal kitaplarını önce siz okuyun! .

Anne babalar çocukların okuyacağı masalları önce kendi okuyarak kontrol etmeli ve sakıncalı bir mesajı yoksa okumalarına izin vermelidir. Çocukların psikolojisini bozacak bir masal kitabının basılması ve çocukların okuması çok tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. “Süperman” olduğunu düşünüp kendini uçmak için balkondan atan çocuk gibi bu masalı okuyan çocuk ipi boğazına geçirip intihar etmeyi deneyebilir.

Çocuğunuza yaşına uygun masalları okumanız dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz Gümüş

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Counseling Center