

Çocukların anne babasıyla yatması bağımlılık yapıyor!





Sevgili Anne Babalar,





Bebeğiniz ilk aylar çok sık uyandığı için yanınızda yatması daha kolay olabilir. Özellikle çalışan anne babalar gece sık sık uyanmak zorunda da kaldığı için bebekle aynı oda da uyumayı tercih ediyorlar. Fakat bu durum bebeğin büyümesiyle değişmiyor. Okul öncesi dönemde ve hatta ilkokul döneminde bile çocuk anne babasıyla yatmaya devam etmek istiyor.

Bazen anne babalar çocuklarının ayrı bir oda da yatmasını istemiyor ve çocuğun aralarında yatmasını destekliyor. Bazen de anne baba istese de, çocuk anne babasından ayrı bir oda da uyumak istemiyor.

Çocuğunuzun bebeklik döneminde sizinle uyumasına izin verebilirsiniz. Fakat bebeklik döneminin sonlarında çocuğun ayrı bir oda yatması daha sağlıklıdır. Eğer çocuğunuz erken çocukluk döneminde ise ve hala sizinle yatıyorsa biran önce ayrı bir oda da yatması için çocuğunuzu motive etmelisiniz.



Çocuğunuzun ayrı oda da yatması kendi başına uyuma alışkanlığı ve bağımsız kişilik geliştirmesi için gereklidir. Çocuğunuz sizinle uyuyorsa kendi başına uyuyamaz. Sizin kokunuza alışır ve oda da biri olmadan tek başına uyuyamaz. Sizinle yatmak çocukta bağımlılık yapar.



Eğer çocuğunuz 3 yaşından büyük ise ve hala sizinle yatıyorsa daha fazla geç kalmadan odasını ayırmak için çalışmaya başlamalısınız. Çocuğunuzu yumuşak bir geçiş yaparak ayrı bir odada yatmaya alıştırmalısınız. Eğer çocuğunuzun odasını ayırmakta çok sorun yaşıyorsanız mutlaka uzman bir pedagogdan destek almalısınız.

Bu tür sorunları yaşamamak için çocuğunuzu doğduğu ilk andan itibariyle ayrı bir yatakta yatırın. Bebeğiniz 2-3 aylık olunca da ise ayrı oda da yatırarak kendi başına uyuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz.

Çocuğunuzun ayrı bir oda da yatması dileğiyle ,,.,ü,,iüçööm.,i

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Parenting Skills & Counseling Center Kurucusu

www.pedagogsevilyavuz.com

Bebeğiniz ilk aylar çok sık uyandığı için yanınızda yatması daha kolay olabilir. Özellikle çalışan anne babalar gece sık sık uyanmak zorunda da kaldığı için bebekle aynı oda da uyumayı tercih ediyorlar. Fakat bu durum bebeğin büyümesiyle değişmiyor. Okul öncesi dönemde ve hatta ilkokul döneminde bile çocuk anne babasıyla yatmaya devam etmek istiyor.

Bazen anne babalar çocuklarının ayrı bir oda da yatmasını istemiyor ve çocuğun aralarında yatmasını destekliyor. Bazen de anne baba istese de, çocuk anne babasından ayrı bir oda da uyumak istemiyor.

Çocuğunuzun bebeklik döneminde sizinle uyumasına izin verebilirsiniz. Fakat bebeklik döneminin sonlarında çocuğun ayrı bir oda yatması daha sağlıklıdır. Eğer çocuğunuz erken çocukluk döneminde ise ve hala sizinle yatıyorsa biran önce ayrı bir oda da yatması için çocuğunuzu motive etmelisiniz.

Çocuğunuzun ayrı oda da yatması kendi başına uyuma alışkanlığı ve bağımsız kişilik geliştirmesi için gereklidir. Çocuğunuz sizinle uyuyorsa kendi başına uyuyamaz. Sizin kokunuza alışır ve oda da biri olmadan tek başına uyuyamaz. Sizinle yatmak çocukta bağımlılık yapar.

Eğer çocuğunuz 3 yaşından büyük ise ve hala sizinle yatıyorsa daha fazla geç kalmadan odasını ayırmak için çalışmaya başlamalısınız. Çocuğunuzu yumuşak bir geçiş yaparak ayrı bir odada yatmaya alıştırmalısınız. Eğer çocuğunuzun odasını ayırmakta çok sorun yaşıyorsanız mutlaka uzman bir pedagogdan destek almalısınız.

Bu tür sorunları yaşamamak için çocuğunuzu doğduğu ilk andan itibariyle ayrı bir yatakta yatırın. Bebeğiniz 2-3 aylık olunca da ise ayrı oda da yatırarak kendi başına uyuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz.

Çocuğunuzun ayrı bir oda da yatması dileğiyle ,,.,ü,,iüçööm.,i

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Parenting Skills & Counseling Center Kurucusu

www.pedagogsevilyavuz.com