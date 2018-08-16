Çocukların bahçeli okullara ihtiyacı var

Çocuklar için doğanın önemini her fırsatta belirtiyorum. Açık hava oyunlarının onlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu ve faydaları tekrar vurgulamak istiyorum. Açık havada oynamak;

- D vitamini sağlar: Güneş ışınları, D vitamini oluşur. Minikler açık havada oynayarak bundan faydalanır.

- Oksijenin daha iyi alınmasını sağlar: Çocukların beyin dokuları ve bedeni oluşturan gözeleri, yetişkinlere oranla daha yüksek düzeyde oksijene gereksinim duyar. Açık havada oynayanlar, oksijen ve temiz havadan doğal olarak yararlanır.

- Vücut sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar: Koşma, atma, atlama, tırmanma, sürünme ve sıçrama gibi fiziksel güç gerektiren hareketleri içeren oyunlar, miniğin solunum, dolaşım, sindirim ve boşaltım gibi sistemlerinin düzenli çalışmasını sağlar.

- Kan dolaşımını hızlandırır: Çocuklar hareketli oyunlar oynarken, kan dolaşımları da hızlanır ve biriken enerji atılır. Bu durum da dinlenmeye yardımcı olur. Fazla enerjinin harcanmaması, onun nörotik, içine kapanık, çekingen ve alıngan bir yapıya bürünmesine sebebiyet verebilir.

- Rahat uyumayı sağlar: Açık hava, uykunun düzene girmesine yardımcı olur ve iştah açar.

- Motor becerilerini artırır:

Hareketli oyunlar sırasında minikler, terleme yoluyla zehirli atıkları vücudundan atar, aynı zamanda ince ve kalın motor becerileri için gerekli kaslarını da çalıştırmış olur. Koşma, tırmanma ve atlama gibi hareket gerektiren oyunlar sayesinde, denge, ağırlık ve hacim gibi kavramları da doğal bir şekilde öğrenir.

- Çevrelerini keşfetmelerini sağlar: Çocuklar, açık havada oynarken doğada bulunan canlıların özelliklerini tanıma fırsatı yakalar.

- Mutluluklarını artırır: Minikler açık havada oynarken özgür, neşeli ve mutludur.

Açık hava oyunlarının bu faydalarını öğrendikten sonra, çocukların neden bahçeli okullara ihtiyacı olduğunu anlayabiliyoruz.

Bu hafta bir sosyal sorumluk projesi kapsamında Kayseri’deki anne-babalarla Park Çocuk Üniversitesi’nde buluştuk. Seminerin verildiği okul öncesi eğitim kurumunu gezerken, fiziki şartlarından etkilendim.

Okul, kitaplardaki tanımdaki gibi büyük, ferah, aydınlık ve kocaman bahçe içinde, sadece iki katlı. Yani bildiğiniz bir üniversite kampüs büyüklüğünde bir yeşil alanı var. Büyük şehirlerde, içine beş anaokulu sığacak mekan, bahçe olarak bırakılmış.

Kocaman bir bahçesi var. Büyük şehirlerde böyle okullar bulmak, gerçekten çok zor. Bahçe o kadar geniş ki, birçok alana ayrılmış.

Çocuklara doğa sevgisi kazandırmak adına, içinde çok çeşitli bitkileri yetiştirebilecekleri hobi bahçesi ve hayvan sevgisi için sevimli dostlarımızın beslendiği bir bahçe yapılmış.

Orayı görünce, bir eğitimci olarak ‘Keşke her anaokulu ve ilkokul, böyle çocukların ihtiyaçlarına göre düzenlense, doğa ve hayvan sevgisi kazandırsa, onların gelişimine destek olacak büyük bir bahçesi bulunsa...’ dedim.

Tercihiniz doğa olsun!

Okul seçim döneminde aileler “Okul tercihini nasıl yapalım?” diye sorduklarında ilk dediğim şey; “Doğayla iç içe mi? Bahçesi var mı? Bahçesinde ağaçlar var mı?” oluyor. Çünkü doğada bulunmak, çocukları rahatlatır, huzur verir, stresi azaltır ve okul başarısını artırır. Böyle bir kurumda hem öğretmenler hem de minikler mutluluğu yakalar.

Bu yazıyı yazmamın nedeni, okul sahiplerinin doğaya önem vermeleri ve bahçeleri olan mekanları okul yapmaları içn onları motive etmek. Eğer doğanın çocuk gelişiminde ve başarısındaki önemi yeterince anlaşılırsa, daha mutlu ve başarılı bireyler yetiştirebiliriz.