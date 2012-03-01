Çocukların erken yaşta bilgisayarla tanışmaları sakıncalı!

Günümüzün şartlarında bilgisayar kullanımı her alanda şart oldu. Çocuklar okulun ilk yılları itibariyle ödevlerini yapmak için bilgisayar kullanmak zorunda kalıyor. Bu nedenle neredeyse her evde bir bilgisayar var. Dolayısıyla çocuklar çok erken yaşta bilgisayarla tanışıyor ve internetten oyun sitelerine girip oradaki oyunlarla oynayabiliyor. Çocuklar daha okuma yazmayı sökmeden bilgisayar kullanımını ve internete girmeyi öğreniyor diyebiliriz.

Çocukların bilgisayarla bu kadar erken yaşta tanışmaları bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Öncelikle çocuklar bilgisayar oyunlarında kazanma hırsı yaşıyor ve kendinden büyük arkadaşlarıyla ve aile üyeleriyle yarış içine giriyor. Küçük çocuklar kendinden büyük arkadaşlarıyla aynı gelişim seviyesinde olmadığı için bu hırs çocuğu sinirlendiriyor ve ona zarar veriyor. Örneğin oyunu kaybettiğinde ağlama krizlerine giriyor ve klavyeyi kırabiliyor.

Erken yaşta bilgisayar kullanımın diğer sakıncası ise çocukların internetteki istismarlara açık olmaları. Bu oldukça ciddi bir konudur. Çocuklar internetten oyun oynamaya çalışırken yanlış sitelere girebiliyor ve yaşına uygun olmayan uygunsuz görsellere maruz kalabiliyor.

Bilgisayar kullanımı konusunda aileler çok dikkatli olmalı ve özellikle küçük çocukların bilgisayar kullanımını kontrol edilmelidirler. Küçük çocuklar bilgisayarı ve interneti yetişkin gözetiminde kullanmalı ve bilgisayar çocuğun odasında yer almamalıdır. Anne babalar mutlaka bilgisayarının ekranı görebilecekleri şekilde çocuğun bilgisayarı kullanmalarına izin vermelidirler.

Çocuğunuza bilgisayar kullanımında rehberlik etmeniz dileğiyle,Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen, Aile Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapist



Parenting Skills & Counseling Center

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