Çocukların kar sevinci yaşamasına izin verin!

Son günlerde tüm yurdu kar yağışı esir aldı. Yetişkinler kar yağışının olumsuzluklarını yaşarken, çocuklar ise karın tadını çıkarıyor. Çocuklar karı çok sever. Özellikle büyük şehirlerde kardan adam yapmak, karda yuvarlanmak birçok çocuğun sık sık yaşayamadığı bir sevinç. Bu nedenle çocuklar karı gördüklerinde zaman kaybetmeden dışarı çıkıp karla oynamak isterler.

Diğer taraftan ebeveynler çocukların hasta olmasından korktuğu için karlı havada çocuklarının dışarı çıkıp karla oynamasına izin vermezler. Bu korumacı yaklaşım çocukların mutlu anlar yaşamasına engel olur. Çocuklar soğuk havadan korunmak için kışlık kıyafetlerini giyebilir ve hasta olmadan arkadaşlarıyla karla doya doya oynayabilir.

Arkadaşları dışarıda karla oyun oynarken çocuğunuza izin vermezseniz ona haksızlık etmiş olursunuz. Eğer kendi çocukluğunuza dönerseniz karın size verdiği mutluluğu hatırlarsınız. Bu nedenle çocuklarınızın bu mutluluğu yaşmasına fırsat verin. Hatta karlı havada dışarıya birlikte çıkabilir ve karla birlikte oynayabilirsiniz.

Çocuklarınızla karın tadını çıkarmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Counseling Center

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