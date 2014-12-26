Çocukların masumiyetleri tehlikede!

Çocuklar yetişkin gibi gösteriliyor!



Son günlerde hem sosyal medyada hem ünlü markalaların ticari hadeflerine ulaşmak için reklam filmlerinde küçük çocukların yoğun makyaj ve yetişkin kıyafetleri ile yaşlarına uygun olmayan bir halde yer aldığını görüyoruz.



Hollywood’da ünlü annelerin bir akım olarak başlattığı küçük çocukları yetişkin gibi giydirme ve yetiştirme durumu tüm dünyaya sıçrayan bir moda haline dönüşmeye başladı. Son olarak Türkiye’de bir firmanın çocuk kampanyasında sunduğu görseller ve sloganlar ciddi anlamda tartışıldı ve firma reklamlarını geri çekti.

Çocuklarını bu şekilde yetiştiren aileler nerede hata yapıyor? Çocuklar bu durumdan nasıl etkileniyor? Bu görseller pedofiliyi artıyor mu? Çocukların bu durumdan nasıl etkilendiğini Dipnot Table’dan Rabia Çelik ile yaptığım röportajda açıkladım.

Son zamanlarda hem sosyal medyada hem bazı markalarda çocukların yetişkin gibi sunulduğunu görüyoruz. Bu durumun çocuklar ve toplum üzerindeki etkisi nedir?

Çocukların çocukluğunu yaşamasına fırsat verilmiyor. Maalesef bu durum sadece giyim tarzı ile de sınırlı değil. Çocukların okul saatlerinin uzunluğu, okul programlarının aşırı yoğunluğu ve oyun alanlarının olmaması nedeniyle dışarı çıkamamaları bunların birer örneği. Çocuklar rahat hareket edebilmeleri için sportif ve sadece giyinmelidir. Minyatür yetişkin gibi çocukları giydirmenin çocuk için hiçbir faydası olmadığı gibi olumsuz etkileri vardır. Çocuk yaşadığı dönemi tamamlamadan genç kız olmaya, delikanlı olmaya odaklanır. Giydiği bu kıyafetlerle rahat edemez, arkadaşlarına hava atar. Beden imajına aşırı önem vermeye başlar.

Peki, aileler çocuklarını neden minyatür yetişkin gibi giydiriyorlar?

Çocuklardan çocukluğunu yaşaması yerine yetişkin gibi davranması bekleniyor. Çocukların her dönemde belli bir becerileri ve kapasiteleri vardır. Çocuklarda bu beklentiyi karşılamak için fedakarlık ediyor ve psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Ailelerin çocuklarına çocukluklarını yaşamaları için fırsat vermeleri gerekir.

Anneler çocuklarını neden yetişkin bir kadın ve yetişkin bir erkek gibi giydiriyor?

Anne ve babalar çocukları üzerinden psikolojik olarak tatmin oluyorlar. Benim kızıma güzel desinler, benim oğluma yakışıklı desinler diye bu şekilde hareket ediyorlar. Aynı şekilde onların geleceğine de karar veriyorlar. Biz buna proje çocuk yetiştirme diyoruz.

Bahsettiğiniz ‘Proje Çocuk Yetiştirme’ nedir?

Anne baba yaklaşım tarzları her geçen gün yeni bir isim alıyor. Şu günlerde moda “Proje Çocuk” ve “Mükemmeliyetçi Anne Babalar”. Bu iki kavram birlikte açıklamak istiyorum. Çünkü proje çocukları mükemmeliyetçi anne babalar yetiştirmektedir. Çünkü anne babalar kendi çocukluğunda başaramadıkları arzularını, hayallerini çocuğa aktarıyor ve onu bu beklentilerini karşılayacak bir proje gibi görüyorlar. Bu projelerini gerçekleştirmek için çocuklarının adına karar alıyor ve çocuğa kendi istedikleri yolda ilerlemeleri için baskı yapıyorlar. Henüz hamilelik döneminde çocuğun hangi okula gideceği, hangi sanat etkinliklerine yöneleceği, ne olacağı belirleniyor. Çocuk anne babalarının gerçekleşmemiş arzularını yerine getirecek bir görevli gibi doğuyor.

Anne ve babaların bu yöndeki hataları nelerdir?

Anne babalar çocuklarına yaşlarına uygun olmayan programa dahil ederek en büyük suçu işliyor. Çocuklarının dış görüşüne aşırı önem vermeleri, çocuklarının yetenekleri ve başarılarını övmek yerine giyim tarzlarını, saç modellerini övmeleri ve arkadaşları arasında bu konuda konuşup diğer çocuklarla kıyaslamaları en büyük hatalarından.

Aileler küçük bir çocuğu neden yetişkin biri gibi giydiriyor ve bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor?

Sosyal medyada paylaşım çok moda bir hal aldı. Hatta her hareketini sosyal medyada paylaşıp, kendilerini göstermeyi seviyorlar. Yoğun iş temposuyla ve değişen toplumsal yapı ile yüz yüze misafir ağırlamalar, paylaşımlar yerini sanal paylaşımlara bıraktı. Bu nedenle çocuklarının fotoğraflarını koyarak çocuklarıyla gurur duyuyorlar.

Bu şekilde büyütülen bir çocuk ileride neler yaşar? Psikolojisi nasıl etkilenir?

Beden imajına ve iltifata çok önem veren çocuklar olurlar. Başları tarafından olumsuzluk duymaya katlanamazlar. Ufacık hayal kırıklıklarında depresyona girebilirler. İleride ise bu çocuklar ister istemez sahip oldukları şöhreti kaybedince bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Çocuk oyuncu olmak, derslerinde soğutabiliyor. Arkadaşları arasında ya dışlanıyorlar ya da aşırı popüler olup sonradan bu popüleriteyi kaybediyorlar.

Aşırı makyaj, yetişkin kıyafetleri ve pozlarıyla reklamlarda, kliplerde yer alan bu çocuklar okula gittiklerinde ve diğer çocukların kendileri gibi olmadığını gördüğünde neler yaşıyorlar?

Bu çocuklar ister istemez sahip oldukları şöhreti kaybedince bununla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Çocuk oyuncu olmak derslerinde soğutabiliyor. Arkadaşları arasında ya dışlanabilri yada aşırı popüler olup sonradan bu popüleriteyi kaybedebilirler.



Çocukların reklamlarda nesneleştirilmesi günlük hayata da mı yansıyor?

Tabiki aileler bundan etkileniyor. Çocuklar kullanılarak reklamlardaki ürünlerin satışı sağlanıyor. Aileler çocuklarını o şekilde giydirmeye özeniyor ve bu durum normalleşiyor. 3 sene önce çocukların topuklu ayakkabı giymesi olay olmuştu şimdi ayakkabı firmaları bunu üretiyor ve neredeyse her çocuğun bir topuklu ayakkabısı var.



Çocuk yetiştirme alışkanlıklarımız değişiyor mu? Bu değişiklikler iyiye mi yoksa kötüye mi gidiyor?

Çocuk yetiştirme alışkanlıklarımız stillerimiz kesinlikle değişiyor çünkü toplumsal yapı değişiyor. Her dönemim avantajları ve dezaavantajları var. Fakat bu dönemde hayat sanal yaşandığı için daha olumsuz tabiki.



Yoğun makyaj, kadınsı kıyafetler ve verdirilen pozlar… Bu durum pedofilinin artmasına etken olur mu?

Pedafili hastası için tahrik edici olur ama pedaofili bir hastalık olduğu için ya vardır ya yoktur. belki çocukların bu şekilde sunulması bu hastanın eyleme geçmesini tetikler.



Çok konuşulmasa da Türkiye’de çocuk istismarı ve pedofili yaygın mı?

Kesinlikle çocuk istismarı çok yaygın. Maalesef çoğu ise gizli tutuluyor. Çünkü çocuklar bundan utanç duyuyor ve ortaya çıkarsa ailesinin ona inanmayacağını ve başının belaya gireceğini düşünüyor.



Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikoloğu, EMDR ve Oyun Terapisti

Öğretim Görevlisi, Çözüm Odaklı Terapist



Parenting Skills & Counseling Center

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