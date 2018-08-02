ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI

Anne-babalar, çocukların sağlıklı gelişimi için elinden geleni yapıyor. Fakat birçok ebeveyn, bu duruma gereken önemi tam anlamıyla vermiyor. Söz konusu fizyolojik sağlıksa, hiçbir şeyi eksik etmeden yerine getirirken, ruh sağlığına gereken değer verilmiyor. Oysaki sağlık deyince, bütünlük vardır. Bireyin akıl, ruh ve beden sağlığı yerinde olmalıdır. Minikler için de aynı durum geçerlidir. Sağlıklı büyümesi için her açıdan doğru şartlar sunulmalı ve beden sağlığına verilen önem, ruhsal gelişimine de verilmelidir.

Büyük şehirler zorluyor

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ailelerin hayatları, koşturma içinde geçiyor. Eşler kendilerine bireysel zaman ayıramıyor, çocuklar da küçüklüklerini yaşayamıyor. Durum böyle olunca da, hem anne-babaların, hem de evlatlarının psikolojileri olumsuz etkileniyor. Bazı zorluklar, yetişkinleri strese sokarken, miniklerin ruh sağlığını da bozabiliyor. Çocuklar böyle zamanlarda psikolojik olarak desteklenmezse, durum daha ciddi hale gelerek, hem okul başarısını hem de ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. En önemlisi de, potansiyel gelişimini gerçekleştiremiyor.

Uzman kontrolü şart!

Anne-babalar, çocuklarının davranışlarında bir sorun olduğunda ya da genel olarak mutsuzluklarında bir uzmana danışıp, nedenini araştırma ihtiyacı duymuyor. Bir şekilde uzmana giden ebeveynlerse, kendilerine psikolojik tedavi programı sunulduğunda, bunu gerekli görmüyor ve miniklerin terapi almasına engel oluyor. Oysa bu durum, tüm sağlığı etkiliyor.

Örneğin, miniğin ağır bir travması varsa, gelişimi durabiliyor ve gerilik oluşabiliyor. Bir sorun varsa, erken yaşta tedavi edilmesi, hem sağlığı hem de hayattaki başarısını etkiliyor. Bu nedenle anne-babalar, çocuğun ruh halinin de sağlığının bir parçası olduğunu anlamalı ve tedavi ihtiyacı varsa, gereken özeni göstermelidir.

DESTEK ZAMANI

Çocuklar, onlar için zor olan dönemlerde desteğe ihtiyaç duyar. Yeni bir eve taşınmayla, okulundan, arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalması ve yeni arkadaş edinme konusunda kaygılanması, buna örnek olarak verilebilir. Yani belirsiz olan ve kaygı veren yeni durumlarda, uyum için destek görmeleri gerekir.

Travma tedavisi, ruh sağlığı için çok önemlidir. Minik, beklenmedik trajik bir olay yaşamış ya da şahit olmuşsa ve davranışlarında ani değişiklik başlamışsa, mutlaka terapi almalıdır. Örneğin, ailece bir trafik kazası atlatmış ve bu olaydan çok etkilenmiş olabilir.

Böyle durumlarda psikolojik destek görmeleri, tüm gelişimleri için hayati öneme sahiptir. Çocukların tedavilerinde, Oyun Terapisi, EMDR Terapisi ve Kum Tepsisi Terapisi gibi çeşitli yöntemler, etkili sonuç verir. Unutmayın, evladınızın fizyolojik sağlığı gibi, ruh sağlığı da son derece önem taşır.