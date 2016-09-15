Çocukların Sevgilisi, Bayramın Keyfi: Dondurma

Kurban Bayramı deyince hepimizin aklına kuşkusuz tüm ailenin bayramlıklarını giyip bir araya geldiği sofralar ve üstüne yenen o güzel tatlılar geliyor. Peki bu kadar özen gösterdiğimiz sofralarda aşırıya kaçmadan çocuklar tatlı olarak ne yemeli? Bu konuda anne babalara çok iş düştüğünü söylemeliyim. Çocuklar bir sünger gibi anne babalarından ne görürse emer ve uygularlar, o nedenle yeme alışkanlıklarımızı önce kendimiz değiştirmeli sonra da çocuklarımızın değiştirmesini beklemeliyiz. Aileler ne kadar bilinçli olursa çocuklar da o kadar sağlık ve dengeli beslenirler.

Bu konuda beslenme uzmanları en hafif tatlı türleri arasında sütlü tatlıları sıralıyor. Sütlü tatlıların arasında ise hem pratikliği hem de hafifliği ile dondurma ön plana çıkıyor.

Dondurmayı iyi yapan şeylerden biri besleyici özellik taşıması ve şekerlemeler gibi diğer atıştırmalıklardan daha iyi bir alternatif olması. Dondurma özellikle sütü sevmeyen, süt ürünlerine yemeyen çocuklar için iyi bir destek besinidir. Çocuklar için içeriğinde bulunan protein, karbonhidrat, yağ, A, D, E, grubu vitaminleri ve Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum gibi mineraller ile oldukça faydalı olan dondurma ayrıca düşük kalorisiyle de hamurlu tatlılara iyi bir alternatif olma özelliği taşıyor. Hem kalori değeri düşük hem de besleyici olan dondurmayı bir ara öğün gibi konumlandırabileceğimiz gibi bazen de çocuklarımıza bir ödül gibi de düşünebiliriz.

Dondurmayı iyi yapan bir diğer özelliğiyle istisnasız tüm çocukların ve hatta büyüklerin dondurmayı severek tüketmesidir. Yemek zamanları hem ebeveyn hem de çocuklar için bir zorla yemek yedirilen bir vakitten ziyade, aile ile birlikte geçirilen hoş bir vakit olmalıdır. Çünkü çocuklara istekleri dışında zorla yemek yedirmek hem ebeveynler hem de çocuklar için ileriki dönemlerde çok ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Anne babaların dondurma konusunda 2 şeye önem vermesi gerekir. İlki günlük dondurma tüketiminin kontrolü ve ikincisi ise dondurmanın hijyenik olması.

Her konuda olduğu gibi çocuklar beslenme miktarıyla da ilgili olarak ebeveynlerinin yönlendirmelerine ihtiyaç duyarlar. Çocuklarda da bizler gibi ara öğün bir ihtiyaçtır. Dondurma bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayabilen bir besindir. O nedenle çocuklar için üretilmiş porsiyonları tercih etmek aileler için pratik bir çözüm olabilir. Çünkü paketli ürünlerde günlük porsiyon kontrolü de yapılabilir.

Dondurma tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; hijyenik koşullarda üretildiğinden emin olmaktır. Çünkü hijyenik olmayan koşullarda üretilen veya uygun olmayan şartlarda saklanan dondurmalarda zararlı bakteriler üreyebildiğinden her mevsim sağlığı tehdit edecek risk oluşturabilir. Hijyenik şartlarda üretilen ve uygun koşullarda soğuk zinciri kırılmadan saklanan ambalajlı dondurmalar ise bu anlamda hem sizin hem de çocuğunuz için güvenilirdir.

Çocuklarınız ve ailenizle mutlu bir bayram geçirmeniz dileğiyle,

Sevil Yavuz

Klinik Psikolog & Uzman Pedagog, Oyun Terapisti, EMDR Terapisti

SY Çocuk Ajansı Başkanı, Köşe Yazarı

Sevil Yavuz Psikoloji Enstitüsü

www.sevilyavuz.com

www.pedagogsevilyavuz.com