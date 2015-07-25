Çocukların Televizyon izlemesi neden gereksiz!

Çocukların yıllardır hayatında olan en eski teknolojik cihazların başında TV yer alıyor. TV izlemek için bilgisayar kullanmaktaki gibi bir beceri gerekmediği için her yaş grubunda çocuk TV’nin olumsuz etkilerine maruz kalabiliyor. TV yaydığı olumsuz dalgalar dışında çocukların pasif bir şekilde TV izliyor olması gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Çocukların televizyon izlemesinin birçok sakıncası var. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

Çocukların gelişimlerini geriletiyor ve otizm belirtilerini artırıyor!

Televizyon pasif bir etkinlik olduğu için çocuğun hareket etmesine, keşfetmesine izin vermiyor. Çocuklar televizyon karşısında adeta donup kalıyor. Çocuklar anne babasının verdiği komutları duymuyor, göz kontağı kurmuyor, tuhaf sesler çıkarıyor ve kendi etrafından dönme, sallanma gibi tuhaf davranışlar sergiliyor. Bebekliğinden beri uzun saatler televizyon izlemek otizm belirtilerini de artırıyor.

Çocukların yaşı ne kadar küçükse o kadar fazla TV’nin olumsuz etkisine açık oluyor. Özellikle beyin gelişiminin en hız olduğu ve yüzde sekseninin tamamlandığı 0-3 yaş döneminde uzun saatler TV karşısında bırakılan çocukların gelişimi geride kalıyor.

Bu nedenle 0-3 yaş dönemini uzun saatler televizyon izleyerek geçiren çocukların mutlaka destek alması gerekir. Eğer zamanında bu fark edilmezse yaşıtları arasındaki fark daha açılır ve tedavi etmesi zorlaşır ve okulundan da geride kalır.

Çocukların psikolojilerini olumsuz etkiliyor!

Televizyon izlemenin diğer sakıncası ise çocukların fanatik olduğu çizgi filmler nedeniyle hayal dünyasında yaşamalarıdır. Bu dönemde çocuklar somut düşünce döneminde olduğu için gerçekle hayali ayır edemez ve izledikleri her şeyin gerçek olduğunu düşünür ve taklit ederler. Örneğin bir çocuk superman gibi uçmayı deneyerek kendine zarar verebilir. Bu nedenle çocukların çizgi film fanatiği olmasına engel olmak gerekir. Çizgi filmin türü ne olursa olsun fazla izlemek her zaman problemlere neden olur.

Saldırganlığı artırır!

Özellikle şiddet içerikli çizgi filmler izlemek çocuklarda saldırgan davranışlara ve kaygılara neden olmaktadır. Çocuklar izledikleri saldırgan davranışları taklit ederler. Ne kadar fazla şiddet içerikli görsele maruz kalırlarsa o kadar fazla bu davranışları çevresindeki arkadaşlarına ve yetişkinlere uygularlar.

Bu nedenle anne babaların televizyon konusunda çok dikkatli olması ve televizyon izleme saatlerini kısıtlaması gerekir. Aksi takdirde çocuğunuz yaşıtlarına kıyasla birçok beceride geride kalabilir ve psikolojisi olumsuz etkilenebilir.

Kısacası çocukları teknolojik ürünlerden uzak tutarak daha fazla aktif etkinliklere, dışarı oyunlarına ve doğa etkinliklerine yönlendirmek gerekir. Örneğin çocuğun doğa gezisi yapması, parkta oynaması, insanlarla iletişim içinde olacağı, sosyalleşeceği etkinliklere yönlendirilmesi gelişimini hızlandırır.

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Akademisyen, EMDR ve Oyun Terapisti

SEVİL YAVUZ AKADEMİ

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