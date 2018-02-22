ÇOCUKLARINIZA İSTİSMARDAN KORUNMAYI ÖĞRETİN!

Son günlerde çocukların yaşadığı cinsel saldırılar hepimizi derinden etkiledi. Anne-baba olarak bu konuda kaygı içindeyiz. Çocuklarımızı cinsel istismardan nasıl koruyabileceğimiz konusunda bilinçlenmeliyiz ki, onlar böyle durumlarda kendilerini koruyabilsin ve yardım isteyebilsinler. Bu nedenle böyle önemli ve hassas konuyu ele almak istedim. Bu konuda Instagram’da yaptığım paylaşım ve canlı yayınlarımla anne-babaları bilinçlendiriyorum.

Özel bölgelerini tanımalılar

Çocuğunun iki yaş civarı ‘göz’, ‘burun’ ve ‘kulak’ gibi vücudunun parçalarını isimlendirmeye başlamasıyla özel bölgeleri de öğretebilirsiniz. Buna aynı zamanda ‘iç çamaşırı kuralı’ da diyoruz. Yani iç çamaşırının kapattığı bölge. İster kız, ister erkek olsun, göğüs ve meme ucu da özel bölgelerden biridir. Küçük bir çocuğa o bölgeleri anlayabileceği şekilde anlatmanız yeterli. İşaret edebilirsiniz, bir bebek üzerinde o bölgeleri gösterebilirsiniz. Büyüdükçe özel bölgeleri takma isimle değil de gerçek ismiyle öğretmelisiniz.

Çocuğunuzun özel bölgesine kimsenin dokunamayacağını ve göstermesini isteyemeyeceğini öğretin. Aynı zamanda kimsenin kendi özel bölgesini kendisine gösteremeyeceğini ya da onun özel bölgesine dokunmasını isteyemeyeceğini de anlatın.

Doğru şeyler anlatın

Anne-babalar, genelde cinsellikle ilgili konuları konuşmaktan çekinir. Oysa çocuk bu konuda yaşına uygun şekilde bilgiye sahip olmazsa, taciz edildiğinin farkına varmaz. Bu nedenle eğer, “Anne ben nasıl dünyaya geldim?” diye sorarsa “Seni leylekler getirdi” diye söylemek yerine yaşına uygun, daha gerçekçi açıklamalar yapın.

Çocuğun vücut sınırlarını bilmesi ve kontrolün kendinde olduğunu öğrenmesi için anne-baba olarak siz sınırlarınızı bilin. Eğer çocuğun izni olmadan zorla öper, sarılır, mıncıklarsanız, vücudunun kontrolünün kendisine ait olmadığını düşünür.

Özellikle bebekleri severken, anne-babalar çocuklarının cinsel bölgelerini öperek, okşayarak severler ve çok sık şekilde dudaklarından öperler. Bu doğru bir yaklaşım değil. Çocuklar bu şekilde sevilmenin normal olduğunu, herkesin aynı biçimde cinsel organlarından ve dudaklarından öpebileceğini düşünür ve buna itiraz etmez. Böyle bir durum başına geldiğinde size söylemez ve sizden yardım istemez.

Kötü niyetli dokunuş!

Çocukların hayatında hep iyi ve kötü vardır. Bu nedenle ‘rahatsız edici bir dokunuş’ demek yerine, ‘kötü niyetli dokunuş’ diye bir tanım geliştirebilirsiniz. “Bu dokunuşta siz rahatsız olabilir, iğrenebilir, tiksinebilir ve burada bir yanlış var diye hissedebilirsiniz” demelisiniz.

Örneğin, “Bir adam, ‘Hoş geldin’ diye senden izin almadan sana tuhaf bakarak yanağından uzun uzun öperse bu seni rahatsız eder. Bu adamın niyeti kötüdür. İyi niyetli olsa sadece ‘Hoş geldin’ der ve gülümser. Senden izin almadan öpmez, zaten öpme ihtiyacı duymaz. Sadece omzuna şefkatli bir şekilde dokunur. Bu iyi dokunuştur. Anne-baban olarak, sana sevgi ve şefkat gösterirken dokunmamız da iyi dokunuştur” sözleriyle anlatmalısınız.

Kötü sırrı tutmamalı

Çocuklar güvenilir olmak ve göze girmek isterler. Bazen sır tutmanın doğru olduğu mesajı verildiğinde bunu kötü niyetli insanlar çocuğa karşı kullanır. Bu nedenle çocuğunuza iyi ve kötü sırların olduğunu, bazen kötü sırların tutulmasının doğru olmadığını ifade etmek gerekir.

Koşulsuz sevginizi hissettirin

Çocuklar bazen kendilerine inanılmayacağı ve tam tersine suçluymuş gibi kendisine kızacağınızı düşünebilir. Bu nedenle onlara ne olursa olsun her zaman yanında olacağınızı, onu her şeyden koruyacağınızı bildirin. Çocuğunuzla sık sık iletişimde olun.

Kendini korumayı bilmeli

Çocuklara genelde kaba davranmamaları konusunda telkinde bulunuruz. Böyle bir durumla karşılaştığına bağırmaktan, karşısındakine “Yapma, dur!” diye itmekten, ona zarar vermekten çekinebilir. Oysa orada çocuk kaba davranmıyor, cinsel saldırıya engel olmak için kendini savunuyor. Bu nedenle, “Seni rahatsız eden bir durumda, ya da özel bölgelerine dokunmak istediklerinde ya da seni herhangi bir şey yapmaya zorladıklarında kendini savunabilirsin” diyebilirsiniz.