Çocuklarınıza tanı koymayın!

Birçok anne-baba çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek istiyor. Ve bunun için de araştırıyor ve okuyor. Dijital bir çağda olduğumuz için de her türlü bilgiye hızlı ulaşabiliyor. Çok fazla bilgiye maruz kalmak, kaygılarını arttırıyor. Çünkü aynı konu üzerine birden fazla bakış açısı var ve uzman olmadıkları için semptomlardan yola çıkarak, çocuklarını analiz etmeye çalışıyorlar. Neredeyse tanı koyacak duruma geliyorlar. Oysa çocuğun o davranışları sergilemesinin arkasında yatan nedenleri bilmiyorlar ve fark etmeden onları etiketliyorlar.

Çocuğun psikolojisini ve davranışlarını birçok şey etkileyebilir. O davranışlar geçicidir, tepki olabilir. Etiketlemek yerine, sorunlar büyümeden problemin kaynağını bulmak önemlidir. Birkaç davranışı, nedenlerini bilmeden belirti olarak görüp, tanı koymak çok risklidir. Bu durum hem çocuğu etiketler, hem de anne-babada korku yaratır. Bu nedenle yapılması gereken şey, çocuğu bütünsel değerlendirmektir. Anne-baba bir şeyden şüpheleniyorsa, profesyonel destek almalıdır. Uzman gibi çocuğun davranışlarını analiz etmek, hem anne-babayı yorar, hem de çocuk bu durumu hisseder.

Bakış açınız çocuğu etkiler

Anne-babaların sürekli çocuklarında problem bulmaları ve eleştirmeleri onların özgüveni kırar ve kendi potansiyellerini göstermelerine engel olur. Çocuklar, anne-babalarının kendileri hakkında ne düşündüklerini hisseder. Zaten buna gerek kalmadan, aile bu endişelerini davranışlarıyla gösterir. Çocuk bir süre sonra öğrenilmiş çaresizliğe kapılır ve ‘Nasıl olsa öyleymişim, o zaman böyle davranmaya devam etmeliyim’ der. Bu nedenle onların hakkında düşündüklerinizin üzerlerindeki etkinin farkına varmalısınız. Onu hangi konuda yargılarsak, o alanda problemleri daha da artar.

Bilgi kirliliğine dikkat!

Dijital dünyada olduğumuz için artık her türlü bilgi internette mevcut. Bu durum bilgi kirliliğine de neden oluyor. Oradaki bilgilerden yola çıkarak, çocuklarında bir problem olduğunu düşünüyorlar. Bu konuda kaygılandıkça, çocuk duyguları hissediyor ve daha fazla problem sergiliyor. Doğru bilgiyi internette araştırmak yerine, uzmanına sorun.

Olumluya odaklanın!

Çocuğun sağlıklı gelişimi için, olumlu yönlerine odaklanmanız gerekir. Sürekli eleştirildiğinde, yargılandığı ve takdir edilmediği için özgüveni düşer ve daha fazla davranış sorunları sergiler. Eleştirmek yerine, olumlu özelliklerini keşfedip, takdir etmek gerekir. Çünkü o, siz takdir etmedikçe, kendini değersiz hisseder.



Onları yargılamamak için yapacaklarınız



- Öncelikle çocuğunuzun değerli ve özel biri olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Buna gerçekten inanmalısınız. Her çocuk, değerli ve yeteneklidir. Sadece bu potansiyeli ortaya çıkarmak gerekir.

- Onu çok iyi yetiştirme kaygısı duymamalısınız. Hiçbir şeyde mükemmel olamazsınız. Bu durum sizi sürekli çocuğun davranışlarını analiz etmeye sürükler.

- Analiz etmek yerine, anda olun. Çocuk, koşulsuz sevginizi hissetmek ister. Onu sürekli eleştirip, takdir etmezseniz problemleri daha da büyür.

- Bazı şeyler çok üst üste geldi ve çocuğunuz çok farklı davranıyorsa, zaman kaybetmeden uzmana danışın. Uzman, internet değildir. İnternette okuduklarınızı sentez etmek zordur. Onun davranışlarının nedenlerini anlamak için, tüm şartlar değerlendirilmelidir.

- Çocuğunuzu bol bol takdir edin, onu çeşitli aktivitelere yönlendirin ve ne olursa olsun koşulsuz kabul edin. Sevginizi davranışlarınızla hissettirin.