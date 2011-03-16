Çocuklarınızı korkutarak büyütmeyin!

Sevgi Anne Babalar, Son zamanlarda ebeveynler çocuklarını ikna etmede yetersiz kaldıkları durumlarda onları korkutmayı tercih ediyorlar.

Merkezimize gelen anne babalardan duyduklarım, çevremden gözlediğim anne babalardan gördüklerim çocukların korkutularak ikna edilmeye çalışılmalarıdır. Örneğin yemek konusu anne babaların en büyük problemlerinden biridir. Çocuğa yemeğini yedirirken “aç ağzını! Açmazsan iğneci gelir” gibi sözlerle korkutularak yemek yediriliyor. Çocuklarını sözlerini geçiremediklerinde başvurdukları son çare çocuğu korkutmaktır. Çocuklar çok çeşitli şeylerle korkutuluyorlar. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Bak polis gelecek,

Doktor amca geliyor,

Öcü geliyor,

İğneci geliyor,

Köpek geliyor, seni yiyecek

Babana söylerim O amca gelir, vb.

Görüldüğü gibi çocuklar hayvanlarla, meslek gruplarındaki insanlarla, hatta babasıyla bile korkutuluyorlar. Çünkü korkutularak çocuklara dediklerimizi yaptırmak daha kolay oluyor. Bu korkutma özellikle okulöncesi dönemde yapılıyor. Çocuk bu korkularla büyüdüğü için cesareti kırılıyor. Kendi başına tuvalete dahi gitmek istemiyor.Daha pasif ve korkak bir çocuk oluyor. Sonrada anne babalar çocuğumuzun neden öz güveni düşük diye düşünmeye başlıyorlar.

Çocukları korkutmak yerine doğru bir disiplin anlayışı içinde tutarlı davranmak gerekiyor. Ne çocuğun her yaptığına “evet” denmeli, nede çocuğun her dediğine “hayır” denmelidir. Çocukların gelişim özelliklerine bağlı olarak yaklaşık 12-18 aylıktan itibaren çocuklara sınır koymak, tutarlı davranmak ve “hayır”ı öğretmek gerekiyor.

Bu konuda başarısız oluyorsanız alanında gerçekten uzman bir pedagogdan destek alarak çocuğunuzla iletişimizi düzeltebilir ve onu daha kolay ikna edebilirsiniz. Profesyonel destek almasanız bile en azından çocuğunuzu korkutarak ikna etmeye çalışmayın. Çünkü çocuğunuzu korkutarak büyütmek psikolojisini olumsuz etkileyecektir.

Çocuğunuzu korkutmadan büyütmeniz dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı,

Parenting Skills & Counseling Center