Çocuklarınızı nasıl korumalısınız?

Bu hafta üst üste aldığımız acı haberler, hepimizi derinden etkiledi. Önce Eylül, sonra Leyla...

Tüm Türkiye, masum miniklerimizin başına gelenlerle yasta...

Anne-babalar, korku ve kaygı içinde. Artık çocuklara karşı işlenen suçlar ve istismar haberleri, hepimizi kahrediyor. Ebeveynler, bu durumun önlenmesi ve suçluların cezalandırılması için sosyal medyada tepkilerini gösterip, yetkililere seslendi. Bu konuda en kısa zamanda gereğinin yapılacağına da inancım sonsuz.

Ama sadece yetkililerin çözeceği bir konu değil istismar. Öncelikle toplum olarak çok bilinçli olmalıyız. Anne-babalar, eğitim almalı ve dikkatli davranmalı. Bugünkü yazımda, evlatlarımızı korumak için neler yapabiliriz, bunları açıklamak istiyorum.

Tek başına bırakmayın!

Öncelikle nerede olursanız olun, çocuğunuzu tek başına ve kendi halinde bir dakika bile bırakmayın. Örneğin, bir metre uzaktaki marketten su almak için onu arabanın yanında bırakıp, gitmeyin. Siz markette suyu ararken ve ödeme için sıranızı beklerken, minik arabanın diğer tarafına giderek, görüş alanınızdan çıkar ve o sırada kötü niyetli biri onu kaçırabilir. Aynı şekilde alışveriş merkezlerinde ve dükkanlarda gezerken, reyonların arasında kaybolabilir ve dışarı çıkıp sokaklarda sizi ararken, bulunduğunuz bölgeden daha da uzaklaşabilir.

Kalabalık ortamlarda görev dağılımı yapın

Çocuklar söz konusu olunca, özellikle geniş aileyle piknik ya da parka gidildiğinde, herkes birbirine güvenir. O, dedesi arada kontrol ediyor diye düşünür; dedesi, babası bakıyor zannederken, miniği kontrol eden olmaz. Bu en çok yapılan yanlıştır. Çocuğunuza bakılmasında görev dağılımı yapın. Örneğin, pikniktesiniz, “Ben masayı hazırlıyorum sen çocuklardan sorumlu ol ve onların güvende oynadığını kontrol et” gibi görevler verin birbirinize... Böylelikle minik, kendisini gözleyen bir yetişkin eşliğinde güvenle oynar ve kaybolmaz.

Sokağa yalnız göndermeyin

Çocukların açık havada oynaması, gelişimleri için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Yıllardır bu konuda birçok makale yazdım. Diğer taraftan, günümüz koşullarında onların tek başına saatlerce dışarıda oynaması güvenli değil. Fakat çocukları eve hapsedemeyiz. Bu nedenle çözüm, bir yetişkin eşliğinde, dışarıda oynamasıdır. Bu kişi, çocuğun oyununa ya da arkadaş ilişkilerine karışmayacak; uzaktan izleyip, güvende olmasını sağlayacak.

Bu yetişkin anne-baba da akraba ve bakıcı da olabilir.

Özellikle parklarda şüpheli durumlara karşı duyarlı olalım. Kendi çocuğumuzu gözlerken, tek başına bir minik görürsek, “Annen-baban nerede?” diye sorun, ona bakan bir kişi bulunduğundan emin olun. Eğer kaybolmuşsa, yetkililere haber verin. Zorla elinden çekiştirilen ve “Bırak beni” diye bağıran ya da bir şeyle kandırılmaya çalışılan bir çocuk görürseniz, hemen gidip onu kurtarın. Eğer herkes, birbirinin evladına karşı böyle duyarlı olup, ortamdaki tüm minikleri gözler ve şüpheli bir durum var mı diye kontrol ederse, birçoğu zamanında kurtarılır.

Yaşına uygun bir şekilde anlatın

Çocuğun yaşına uygun bilgilere ihtiyacı vardır. Anne-baba olarak onlara, kalabalık ortamlarda elinizi bırakmaması gerektiğini ve kötü insanların onu şeker ya da balonla ikna edip, uzaklaştırmak isteyebileceğini anlatmalısınız.

Telefonunuzun yer aldığı bilgi kolyesi takın

Kalabalık ortamlarda ne kadar dikkatli olursak olalım, bazen çocuğumuzu gözümüzden kaçırabiliyoruz. Bu nedenle böyle bir yere gideceğimiz zaman, önceden önlem olarak adının, soyadının, telefonunuzun ve adresinizin yazıldığı bir kolye yapıp onu miniğin boynuna takabilirsiniz. “Eğer beni kaybedersen, burada telefonum yazıyor, onu polis amcalara göster, beni ararlar ve hemen seni bulurum” diye bilgi verebilirsiniz. Tabii bu bilgiyi, yaşına uygun şekilde vermek gerekir.

Çocuklarımızın güvenliğinden emin olalım ve gerekli önlemleri alarak, sadece kendimizinkini değil, çevremizdeki bütün miniklerimizi koruyalım.