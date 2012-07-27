Çocuktur ama büyüyünce geçmez, artar!



Sevgili Anne Babalar,





Anne babalar çocuğun ruh sağlığı uzmanı değildir. Çocukların davranışlarındaki ve ruh halindeki ani değişiklikler en az fizyolojik rahatsızlıklar kadar önemsenmeli ve profesyonel destek alınmalıdır. Nasıl ki çocuğunuzun fizyolojik bir rahatsızlığında örneğin küçük bir soğuk algınlığında, hafif bir öksürükte, eliniz ayağınıza dolaşarak hastaneye koşuyorsanız, çocuğunuzun davranış problemlerinde de, mutsuzluklarında da bu işin uzmanından pedagogdan destek alınmalısınız.

Diğer taraftan bazı anne babaların çocuklarının ruh halini ve davranışlarındaki problemlerini yeterince önemsemediğini görüyorum. Çocukların çok ciddi davranış problemleri olmasına rağmen anne babalarının "Çocuktur ne olacak, büyüyünce geçer" sözlerini duyuyorum. Maalesef çocukların problemleri büyüdükçe geçmez, tam tersine giderek artar. Erken yaşta profesyonel destek aldığında çözülebilecek çok basit sorunlar bile zamanla birikerek daha ciddi sıkıntılara neden olabilir. Çocukların davranışlarındaki problemler ciddiye alınmalıdır. Çünkü çocukların davranışlarındaki problemler ruh halindeki sıkıntıların göstergesi olabilir.

“Çocuktur büyüyünce geçer” yanlış inanışı ile zaman kaybederseniz iş işten geçince ergenlik döneminde klinik klinik dolaşmak zorunda kalabilirsiniz. Problemler büyüdükçe büyür, iletişim problemleriniz artıkça artar. Ergenlik döneminde çocukların suça eğilimi, madde kullanımı gibi ciddi problemlerinin altında ruhsal sıkıntılar ve aile dinamikleriyle ilgili problemlerin olduğu bilinen bir gerçektir. Çocuğunuzun mutsuzluğunu zamanında önemser ve sağlıklı bir iletişim kurarak ilerlerseniz bu riskleri en aza indirmiş olursunuz.

Çocuğunuzun ruh halindeki ani değişiklikleri ve mutsuzluğunu dikkate almanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Öğretim Görevlisi, Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Aile ve Çift Terapisti, PSD Play Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center