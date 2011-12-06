Çorum’da “Aile Okulu Projesi”

Geçtiğimiz haftalarda “Aile Okulu Projesi” kapsamında Çorum’da ailelere seminer verdim. Proje TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlköğretim Okulu rehberlik servisinin velilerin çocuklarına karşı yanlış yaklaşımlarını fark edilmesi üzerine Okul Müdürü Ayhan GEYLANi, Rehber Öğretmen Kürşat DEĞİRMENCİ ve Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi Müdürü Betül ÖZÜYAĞLI koordinesinde hayata geçirilmiştir.

Çorum Belediyesi Aile Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında her hafta alanında uzman pedagog, çocuk psikiyatri uzmanı ve eğitimciler farklı konularda ailelere eğitim vermeye devam ediyor. Proje 16 Aralık- 19 Ocak tarihi arasında toplam 10 hafta olarak planlanmıştır. Ayrıca projenin anne baba tutumları üzerine etkisi yapılan bir bilimsel çalışma ile ölçülecek ve eğitime katılan ailelere sertifika verilecek.

Çocukların gelişimi ve akademik başarısı üzerinde ebeveynlerin büyük rolü var. Okullar ne kadar iyi bir programa ve kadroya sahip olsa da ebeveynlerin yanlış tutum ve yaklaşımları çocukların okul başarısı ve psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Bunun bilincinde olan okul müdürü ve rehberlik servisi bu projenin hayata geçmesi konusunda büyük emek vermiştir. Okul yöneticileri ve öğretmenlerinin bu sessine kulak veren Çorum Belediyesi de projeye destek vermiş ve projeyi desteklemişlerdir. Bu "Okul ve Belediye" işbirliğinin güzel bir örneğidir. Bu konuda tüm belediyelerin aynı hassasiyeti göstermesi ve belediye sınırları içindeki okullarına destek olmalarını isteriz. Biz uzmanlar olarak bu tür projeler kapsamında daha fazla aileleri bilinçlendirmek ve onlara destek olmaktan mutluluk duyarız.

TOKİ Şehit Şükrü Özyol İlköğretim Okulunun kadrosunu ve Çorum Belediyesini bu projeyi düzenledikleri için tebrik ediyorum. Ayrıca bu önemli projeye beni de uzman pedagog olarak Çorum’a davet ettikleri ve okulun velilerine bilinçlendirme fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Seminere katılan ilgiyle beni dinleyen tüm velilere de teşekkür ediyorum.

Bu projenin tüm belediye ve okullara örnek olması dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı

www.pedagogsevilyavuz.com

Parenting Skills & Counseling Center