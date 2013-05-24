Değişen çizgi film kültüründe aileler nelere dikkat etmelidir!

Sevgili Anne Babalar,

Bir zamanların popüler çizgi filmleri; Richie Rich, Şirinler, Bugs Bunny, Temel Reis, Taş Devri, Scooby Doo, Tsubasa, Tom Ve Jerry, Jetgiller, Garfield ve daha nicesiydi. Bu çizgi filmlerin yerini bu günlerde Pepee, Bakugan, Caillou aldı. .

Bu eserler arasındaki çizim ve tasarım teknikleri farklılıkları, konu ile hayal gücünü birleştirme üslubu değişiklikleri dikkat çekiyor. Çizgi filmler, çocuklar üzerinde önemli bir etkiye sahip. Çükü artık Televizyon izleme yaşı iki yaşa kadar düştü artık. Bu yaştaki çocuklar çizgi film karşısında pasif kalıyorlar. Küçük yaştaki çocuklar gerçekle hayal arasındaki farkı ayırt edemezler. Çocuklar, çizgi filmlerden olumsuz birçok kavramı öğrenebiliyorlar. Bunları başında çocukların çizgi filmlerden şiddeti öğrenmesi geçiyor. Çocuklar zamanla şiddete karşı duyarsız hale geliyorlar. Örneğin bir arkadaşları şiddete maruz kaldığında, buna üzülmüyor ve tepkisiz kalabiliyorlar.

Ayrıca çizgi film kültürü ve karakterler değişmesine rağmen değişmeyen bir şey var. O da çizgi filmlerin, çocukları sömürmesi… Barbie, Batman, Power Rangers, vb. çizgi filmler, ürünlerini sattıran yapımlardan. Yeni dönemde yayına sunulan Pepee, Caillou, Bakugan gibi yapımlarda da bunu görüyoruz. Ayrıca yeni dönemdeki yapımların, çocuk psikolojisine etkileri de tartışılan bir durum. Örnek verirsek, birçok aile, Caillou karakterinin olumsuz etkilerinden şikâyetçi. Aileler, çocuklarının, korku ve ölüm gibi olguları yanlış şekilde tanımalarından rahatsızlar.

Özel çizgi film kanallarında ise şiddet içerikli çok fazla çizgi film izletiliyor. Bu kanalları konusunda da uzman bir ekip denetlemelidir. Buralardaki programlar pedagoglar danışmanlığında seçim yapılmalıdır. Çocuk kanallarında yayınlanan reklamlar da olumsuz bir durum yaratıyor. Çocuk kanalında, sigara bıraktırma ve zayıflama haplarının reklamlarının yayınlanması, son derece yanlıştır. Çocuklar, sigara bıraktırma ürünlerinin reklamlarını izlerken, sigara konusunda merak duyabilirler içlerinde. Masum gibi görünen çizgi filmler, aslında çok ciddi sonuçları olan ve denetlenmesi gereken yapımlardır.''

Bu nedenle çocuğunuzun izleyeceği çizgi filmlere çok dikkat edin. Çok uzun süre çizgi film izlemelerine izin vermeyin. Çizgi film yerine çocuğunuzu daha fazla parka götürün ve daha sosyal ortamlarda zaman geçirmesine fırsat yaratın.





Çocuğunuzun daha az çizgi film izlemesi dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikoloğu,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com