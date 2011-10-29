Deprem haberleri çocukların kaygısını arttırıyor!

Geçtiğimiz hafta millet olarak yaşadığımız büyük felaketin acılarını içimizde hissederek sarmaya çalışıyoruz. Yardım kampanyaları devam ederken toplum olarak tek yürek olmanın duygusunu paylaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bu süreçte Van’daki çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması yanında psikolojik destek almalarını sağlamalıyız.

Diğer taraftan basın ve medya kuruluşlarının bu acı felakete yoğun ilgi gösterdiği bu günlerde televizyon ekranlarında yer alan travmatik sahneler çocuklarımızı derinden etkilemektedir. Çocuklar, kurtarma çalışmalarının ayrıntılarını haberlerde görmektedir. Bu görüntüler ve haberler özellikle kaygı düzeyi yüksek olan çocukların kaygılarını artırmaktadır.

Ebeveynler bu haberleri çocuklarına mümkün olduğunca izletmemelidir. Özellikle küçük çocukların bu görüntülerden uzak tutulması gerekir. Ayrıca çocuğun çevresindeki kişilerin, özellikle ebeveynlerin deprem ve kendi evlerinin yapıları hakkındaki endişelerini çocuklarının yanında paylaşmamaları gerekir. Öte yandan çocukların kaygıları artırılmadan deprem bilinci geliştirilmelidir. Bu konuda okul ve aile işbirliği içinde çalışabilir.

Bu doğal süreçler içinde çocuğunuzun kaygısını artıracak yaklaşımlardan kaçınmanız dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapist, Filial Terapist,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com