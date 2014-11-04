Dikkat! 2 yaşından sonra bebeğinizle birlikte yatmayın!

Sevgili Anne Babalar,

Bebeğiniz göz açıp kapayana kadar büyüdü ve neredeyse 2 yaşına girecek. Şuana kadar hala odasını ayırmadıysanız ya da hala başka bir odada çocuğunuzla aynı oda da hatta birlikte yatıyorsanız artık bebeğinizin büyüdüğünü kabul etmelisiniz.

Evet artık bebeğiniz büyüdü ve bebeklik döneminden erken çocukluk dönemine girdi. Yani artık anneden babadan ayrışma (seperation) dönemine girdi. Aslında 18 ay itibariyle bebekler artık anneden ayrılma, kendi benliğini ortaya koymaya başlarlar. Bu dönemde anne çocuğunun özgür hareket etmesine, bağımsızlığını gerçekleştirmesine fırsat vermesi gerekir. Artık tek başına yatması ve uyuyabilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için yumuşak bir geçişle önce odasını ayırıp bir süre sonra odasında yanında kalabilirsiniz. Yanında yatağına uzanmak yerine yatağının yanına bir sandalye koyarak sadece elini tutabilir, bir süre sonra sadece oturarak kendi yatağında uyuma alışkanlığı kazandırabilirsiniz. Daha sonra ise odasında sizin desteğiniz olmadan sadece “iyi geceler” diyerek uyutabilirsiniz.

Eğer çocuğunuz 2 yaşında ise ve hala odasını ayırmadıysanız mutlaka destek almalı ve odasında yatma alışkanlığı kazandırmalısınız. Çocuğunuzun 2 yaşından sonra da odanızda yatması bağımlılık yaratır ve birçok sorunu da beraberinde getirir. Size bağımlı kalacak hatta okul öncesi eğitim kurumlarına, okula başladığında uyum sorunlarının da alt yapısını hazırlayabilir. Bu nedenle çocuğunuzun en geç 2 yaş itibariyle odasını ayırmanız gerekir. 18 aya kadar bebeğiniz sizinle birlikte aynı odada ayrı yatakta uyuyabilirsiniz. Bu aya kadar bebeğinizin sizin odanızda olması sizinle duygusal bağ kurmasını kolaylaştırır. En azından bir yaşına kadar aynı odayı paylaşmanız sağlıklı gelişimi için gereklidir. Ama 18 ay itibariyle odasını ayırmanız veya ayırmak için hazırlıklara başlamanız çok önemlidir.

Kısacası ilk bir sene bebeğinizle birlikte aynı odayı paylaşmanız ve 18 ay itibariyle en geç 2 yaşında ise odasını ayırmanız gerekir.

Bebeğinizin odasını doğru zamanda ayırmanız dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen, Aile Psikolojisi Uzmanı

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti

Parenting Skills & Counseling Center

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