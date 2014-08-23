Dikkat! Çocuk odasına TV koymayın!

Çocuk odasında televizyon olmasının sakıncaları

Sevgili Anne Babalar,

Teknolojik bir çağda olmanın artıları kadar eksilerini de yaşıyoruz. Teknoloji geliştikçe vücudumuz daha az çalışıyor, giderek tembelleşiyor ve daha sanal yaşıyoruz. Teknoloji bağımlılığı da giderek artıyor ve teknoloji bağımlılarının tedavi edildiği klinikler açılıyor. Teknoloji bağımlılığı başında internet, bilgisayar, telefon ve televizyon gibi cihazlar geliyor. Hayatımızı artık telefonsuz, bilgisayarsız televizyonsuz hayal edemiyoruz. Artık her evde bir televizyon, bilgisayar ve akıllı telefon var. Bazı evlerde bu sayı ikiye, hatta üçe bile çıkabiliyor.

Burum böyle olunca çocuklar dışarda zaman geçirmek yerine bu teknolojik ürünlerle tek başına zaman geçirmeyi tercih ediyor.

Bu konuda anne babalar bilinçsiz davranabiliyor. Özellikle daha küçük yaştan çocuklarına telefon, tablet, bilgisayar veriyor ve çocukların uzun saatler televizyon izlemesine izin veriyor, ve hatta odasına televizyon koyabiliyor.

Çocuklara sınırsız özgürlük vermek sağlıklı değildir. Teknolojik bir çağın eksilerinden biri çocukların artık kendi odalarına çekilmeleri ve tek başına teknolojik cihazlarla zaman geçirmeleridir. Televizyon izlemek bunların başında geliyor. Anne babasının izlediği programı beğenmeyen çocuklar televizyonu odasında izlemek istiyor. Anne babada çocuğun odasına televizyon koymayı çözüm olarak görüyor. Bu durum çocuğun evin içinde ayrı bir evi varmış gibi hissetmesine neden oluyor. Çocuk kendi odasında zaman geçiriyor, anne baba kendi salonda. Bu durum birçok problemlere neden oluyor.

Çocuğun odasında televizyon olmasının sakıncaları nelerdir?

Anne Baba ile çocuk arasındaki iletişim zarar görüyor!

Anne baba ve çocuklar arasındaki iletişim kopuyor. Anne baba evden işe geldiğinde birlikte zaman geçirecekleri birkaç saati ayrı geçirmiş oluyor. Hafta sonu da bir programları varsa artık anne baba ve çocuk giderek bir birine yabancılaşıyor, aralarındaki iletişim bozuluyor. Birlikte sohbet edemez hale geliyorlar.

Yaşına uygun olmayan programları izleyebiliyor!

Çocuk odasında yaşına uygun olmayan programları, şiddet içerikli filmleri ve haberleri izleyebiliyor. Bu durumda çocuğun psikoloji olumsuz etkileniyor.

Beslenme problemleri ortaya çıkıyor!

Çocuğun odasında televizyon olması televizyon karşısında yemek yemesi ve abur cubur tüketmesine teşvik ediyor. Bu durumda aşırı kilo alımı ve düzensiz beslenme problemleri ortaya çıkıyor.

Sağlık problemlerini artırıyor!

Yapılan araştırmalar yatak odasında odasın da televizyon olan çocukların odasında televizyon olmayan çocuklara göre daha fazla sağlık problemleri yaşa riskinin olduğunu göstermiştir.

Arkadaş ilişkileri gelişmiyor!

Çocuk odasında televizyonu sınırsız izlediği için dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oyun oynamayı tercih etmiyor. Bu nedenle sosyal becerileri zayıf ve içine kapanık bir çocuk olabiliyor.

Çocukların benmerkezci davranmalarına neden oluyor!

Çocuğun hayatı daha rahat algılamasına ve daha benmerkezci davranmasına neden oluyor. Kendine ait bir odada ayrı bir evi varmış gibi rahat ediyor. Diğer taraftan evin giderleri ve düzeni konusunda bir sorumluluk almak istemiyor. Kimse odama girmesin ve rahatımı bozmasın istiyor. Çocuk daha benmerkezci davranışlar sergiliyor. Anne babaya karşı saygı giderek azalıyor, onları anne baba değil ev arkadaşı gibi görmesine neden oluyor. Bunun gibi birçok olumsuzluğa neden olabiliyor.

Kısacası çocuğun odasına televizyon konması odanın çocuğa odanın ücretsiz kiraya verilmesi gibi bir durum yaratıyor. Bu durum anne baba ile çocuk arasındaki iletişime zarar verdiği gibi çocuğunda hem fiziksel hem psikolojik gelişimini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle çocuğunuzun odasına televizyon koymayın ve çocuğunuzla iletişiminizi bozmayın.

Çocuğunuzla aranıza televizyon koymamanız dileğiyle!

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk ve Aile Psikolojisi Uzmanı,

Öğretim Görevlisi, Oyun Terapisti,

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com