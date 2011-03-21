Dikkat! Çocuklar oyun sitelerinde cinsel içeriğe maruz kalıyor

Pornografik görüntüler içeren oyun sitelerine dikkat!

Sevgili Anne Babalar,

Son günlerde internetin her eve girmesi ve çocukların bilgisayar kullanmayı öğrenmesiyle, çocukları eğlendiren oyun sitelerinin sayıları giderek arttı. Fakat bu sitelerde çocukların yaşlarına uygun olmayan pornografik görüntüler içeren reklamlar ve linkler yer alıyor. Sakıncasız gibi düşündüğünüz bu oyun siteleri, sakıncalı içerikleri barındırıyor. Bu konuda aileleri uyarmak istedim.

Sakıncasız siteler, sakıncalı içirikler barıdırıyor!

Çocukların “sakıncalı olmayan” sitelerde, “sakıncalı görsellere” maruz kalması ruh sağlıkları açısından tehlikelidir. Bu oyun sitelerinde çocuklar, siteye girdiğinde reklam olarak pornografik içerikli resimleri ve canlı chat linklerini görüyor. Özellikle çocuk oyunları sitelerinde içerik neredeyse tamamen seksle ilgili ve pornografik. Ayrıca oyun kahramanlarına verilen isimlerde “playboy” gibi cinsel içerikli. Bu isimler çocukların kafasını karıştırıyor.

Çocuk oyun sitelerinde yaş sınırı yok!

Bu sitelere ulaşmada bir yaş sınırı da yok. Her yaş grubunda çocuk bu sitelere girebiliyor. Günümüzde 4 yaşındaki çocuk bile artık interneti kullanabildiğini düşünürsek bu oyun sitelerineçok küçük çocuklar bile girebiliyor ve yaşlarına uygun olmayan pornografik görüntülere maruz kalabiliyor. Çocukların karşısına bu görüntüler çıkınca çocuk, “ acaba bu nedir?” diye ister istemez bakıyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Tabi ki çocuklar buna anlam veremiyor.

Pornografik görüntüler ruhsal problemlere yol açabilir!

Çocuğun yaşına uygun olmayan pornografik görüntüler ve konuşmalar ebetteki çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Cinselliğin ne olduğunu bilmeyen bir çocuk için bu görüntüler şok etkisi yaratabilir. Çocuk bu görüntülerden korkabilir, midesi bulanabilir, aklında bu kareleri çıkmaz ve kendini bu görüntülere baktığı için suçlu hissedebilir. Bu suçluluk ve travma çocukta çeşitli ruhsal problemlere neden olabilir.

Erken yaşta pornografik görüntülere maruz kalmak yetişkinlikte cinsel işlev sorunlarına neden olabilir!

Çocukların yaşına uygun olmayan içerikler çocukların yetişkinlikteki cinsel hayatını da olumsuz etkileyeceği şüphesizdir. Bu görüntüler çocukların cinselliği erken keşfetmesine ve birbirleriyle cinsel içerikli oyunlar oynamasına neden olabilir. Böyle bir durumda en çok küçük çocuklar kurban olur. Çünkü küçük bir çocuğu ikna etmek daha kolaydır. Büyük çocuklar cinselliğin ne anlama geldiğini bilmeyen, kendinden küçük çocuklarla cinsel içerikli oyun oynamayı tercih edecektir. Bunun anlamı cinsel tacizdir. Tacize uğrayan küçük çocukta başka bir çocuk ile aynı oyunu oynamayı deneyebilir ve cinsel tacizin tüm olumsuz sonuçlarını yaşabilir.

Bu görüntülere maruz kalan çocukların psikolojik destek alması gerekir!

Çocukların yaşına uygun olmayan görüntülere ve sohbetlere maruz kalması bir travmadır. Bu travmadan her çocuğu farklı şekilde etkilenecektir. Çocuğunuzda önemli tavır değişikliği gözlüyor ve olumsuz etkilendiğini düşünüyorsanız mutlaka bir pedagogdan destek almalısınız. Bu konuda çocuklardaki psikolojik problemleri çözmede filial oyun terapisini önerebilirim. Çocuğunuzla iyi bir iletişim kurmanıza da destek olan filial terapi 3-12 yaş çocukları için uygun olan psiko-eğitimsel bir modeldir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi www.pedagogsevilgumus.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Çocuklarınızı cinsel içerikli sitelerden koruyun!

Maalesef interneti kontrol etmek çok zor olduğu bir gerçektir. Yetkililer bir siteyi kapatsalar, aynı içerik başka bir adreste yeniden hizmete başlıyor. Burada en büyük görev anne babalara düşüyor. Anne babalar, çocuklarının girdiği oyun sitelerini incelemeli ve bunu kontrol etmenin yollarını bulmalı. Örneğin çocuğunuzun kısıtlı süre oynayacağı, gerçekten sakıncasız bir oyun sitesini favori yapabilir ve çocuğunuzun sadece o siteye girmesine izin verebilirsiniz. Yine eğitici ve eğlendirici oyunları bilgisayara yükleyerek çocuğunuzun o tarz sitelere girmesinin önüne geçebilirsiniz. Fakat her yerde çocuğunuzu kontrol edemezsiniz. Bu nedenle en önemlisi çocuğunuzla iletişiminizin güçlü olması ve sık sık sohbet etmenizdir. Böylece çocuğunuzu olumsuz etkileyen konuları kendisinden duyar ve ona göre destek alabilirsiniz.

Çocuğunuzu cinsel içerikli oyun sitelerinden korumanız dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com