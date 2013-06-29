Dikkat! Çocuklarda teknoloji bağımlılığı artıyor!

Sevgili Anne Babalar,

Çocukların teknoloji bağımlılığını araştırma amacı ile İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan bir anket çalışmasında çocukların teknoloji bağımlısı olduğu ortaya konmuştur.. Bu anket çalışmasına İstanbul’un 15 semtinden 1.500 kişi katılmıştır. Araştırma sonuçları şu şekilde; okul çağındaki çocukların yüzde 42,3’ünün hafta içi günlük 3 saatten fazla vaktini teknoloji başında geçiriyor. Bilgisayar kullanan bu çocukların yüzde 64,2’sinin amacı bilgisayar oyunları. Yüzde 53’ü sosyal medya sitelerinde vakit geçirirken, yüzde 27,7’si dizileri takip etme amacıyla bilgisayar kullanıyor. Yüzde 46,9 gibi bir grup araştırma yapmak, yüzde 32,9’u da ev ödevi hazırlamak için bilgisayar başına oturduğunu dile getiriyor. Erkek çocuklar, kız çocuklara oranla bilgisayar başında daha fazla vakit geçiriyor. Ergenlik döneminde, oyun ve sosyal paylaşım sitelerinde geçirilen süre daha da artıyor. 7 saatten fazla teknoloji başında vakit geçiren çocukların yüzde 71,7’si sosyal ağları, yüzde 42,4’ü dizileri takip ediyor. 8 yaş ve altındaki çocukların yüzde 11,5’i ise günde ortalama 3-4 saatini bilgisayar başında geçiriyor.

Yapılan bu araştırmaya göre çocukların %42,3’ü hafta içi, günde 3 saatten fazla teknoloji başında vakit geçiriyor. Bu durumda çocukların neredeyse % 50 si teknoloji bağımlısı diyebiliriz. Peki, teknoloji derken ne kastediliyor olabilir? Çocukların oyun oynayabilecekleri teknolojik cihazlar; Bilgisayar, IPAD, Cep Telefonları, Play Station, vb.

Sosyo-ekonomik yapının değişmesi, kentleşmenin artması, toplu konutların artması, yeşil alanların azalması, sokaklara olan güvenin azalması gibi olumsuzluklar nedeniyle çocuklar kapalı alanlara mahkum edildi. Okulda kapalı alandalar evde kapalı alandalar. Çocuklar evde zaman geçirecek uğraşlar ararken teknolojik cihazlara bağımlı hale geldiler.

Aileler sokakların güvensizleşmesi nedeniyle çocuklarının en azında gözlerinin önünde olmasını istiyor. Dolayısıyla dışarı çıkamayan çocukta boş zamanlarını teknolojik cihazların başında geçiriyor. Bu konuda sınır koymadan önce çocuğu başka aktivitelere yönlendirmek gerekir. Genel olarak çocuklar en fazla bir saatini teknoloji ürünleriyle geçirebilirler. Bu konuda aileler çocuklarına arkadaşlarıyla zaman geçirebileceği fırsatlar yaratmalı çünkü çocuklar yalnız kalınca bilgisayarda oynamak istiyorlar.

Aileler çocuklarını sosyaleleşebilecekleri parklara götürmeli, arkadaşlarıyla buluşacakları ve birlikte oynayacakları fırsatlar yaratmalıdır. Merkezimize gelen ailelerde gördüğüm en önemli durum güvenli sitelerde bile ailelerin çocuklarını dışarı göndermesiydi. Bazı annelerimiz çok kaygıydı ve çocuklarının başına bir şey gelir diye çocuklarının dışarı çıkmalarına arkadaşlarıyla oynamalarına izin vermiyorlardı. Bu konuda siz de çok kaygılı anneyseniz mutlaka destek almalısınız. Kendi çocukluğunuzla empati kurarsanız aslında çocuklarınıza ne kadar haksızlık ettiğinizi anlarsınız. Çocukların dışarda özgürce oyun oynamaya ihtiyaçları var.

Teknoloji bağımlılığından çocukları korumak için çocuklarının öncelikle yeteneklerine uygun spor ve sanat etkinliklerine yönlendirmeleri gerekiyor. Çocuklar enerjilerini verimli etkinliklere aktarmalı. Sokaklara karşı önyargılarını azalmalı ve komşuluk ilişkilerini geliştirerek çocuklarının dışarıda arkadaşlarıyla oynamasına fırsat vermeli. Eğer çok kaygılanıyorsa anne baba çocuklarıyla dışarı çıkabilir ve onlar oynarken onları izleyebilir. Maalesef teknolojik bir çağda olduğumuzu için teknolojinde çocukları uzak tutmak pek mümkün olmadığı için bu durumu iyi yönetmek gerekir. Kısıtlı sürelerde bilgisayar kullanımına izin verilebilinir ama saatlerce izin vermek doğru değil.Bilgisayar konusunda ise ödevleri için izin vermelidirler. Ödev dışında eğitici bir oyun oynamak istersede kısıtlı süre vermeli. Örneğin hafta toplamda 2-3 saati geçmeyecek şekilde programları ayarlanabilir.

Bazen çocuklar psikolojik problemleri olduğunda da kendilerini bilgisayar oyunlarına verebiliyorlar. Çok fazla bilgisayar oyunları oynuyorsa çocuklarını mutlaka uzman bir pedagoga götürmelidir.

Kısacası çocuğun dışarıda oynayacağı fırsatların yaratılması, çocukların spora, sanata özendirilmesi ve enerjilerini bilgisayar oyunları yerine daha verimli etkinliklere ayırmasını sağlamaktır. Bu konuda aileler çocuklarına okulöncesi dönemden eğitim vermelidirler

Çocuğunuzun teknoloji bağımlısı olmaması dileğiyle,

Uzman Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk, Ergen ve Aile Psikolojisi Uzmanı

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com