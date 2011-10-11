Dizilerdeki şiddet ve cinsellik

Son zamanlarda dizilerdeki şiddet ve cinsellik temaları dikkat çekmektedir. Çocuklar bu tür dizileri ilgiyle izliyor ve fanatiği oluyor.

Dizilerdeki şiddet ve cinsellik temaları çocukları olumsuz etkiliyor!

Şiddet ve cinsellik içeren görseller çocukların gelişimlerini ve psikolojilerini olumsuz etkiler. Çocuğun yaşına göre bu olumsuz etkiler daha da artabilir. Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda soyut düşünce becerisi gelişmediği için gerçek ile hayal dünyasını ayırt edemezler. Bu dizilerde izledikleri şiddeti model alarak arkadaşlarına uygulayabilirler. Dizi kahramanlarını rol model olarak seçebilir, onların davranışlarını ve kullandıkları argo kelimeleri taklit edebilirler. Dizilerde çocukların yaşlarına uygun olmayan cinsel içerikli görsellere maruz kalmak çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyecektir.Ebeveynler çocukların bu dizileri izlemelerine engel olmalıdır.

Parenting Skills & Counseling Center’a gelen ailelerden çocuklarının dizi bağımlısı olduğunu öğreniyoruz. Çocukların dizi fanatiği olması endişe vericidir. Bazı diziler çocukların okuldan eve geldikleri saatlerde yayınlanmaktadır. "Arka Sokaklar" adlı dizi bunlardan biridir. Birçok çocuk bu diziyi ilgiyle izliyor. Dizide şiddet, ölüm, suç kavramları işleniyor . Çocuklar bu dizinin kahramanlarını model alıyorlar. Bu tür diziler çocukların uyku saatinden sonra yayınlanmalıdır.

Ebeveynler haftanın her günü yayınlanan bu diziler için kendi önlemlerini alabilirler. Çünkü dizi senaristlerinin bu temaları değiştirmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Dizilerin izleyici grubu çocuklar değil, yetişkinlerdir. Dolayısıyla dizilerin izlenme oranını artırmak için dizilerde şiddet, cinsellik, intikam vb. temalar işlemektedir. Diğer taraftan bu kavramların tüm dizilerde yoğun bir şekilde topluma sunulması sosyal bir sorundur. Bu temalar kültürel değerlerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu durumda en azından ebeveynler sorumluluk bilinciyle çocuklarının bu dizileri izlemelerine engel olarak çocuklarını bu temaların olumsuz etkilerinden koruyabilirler.

Çocuklarınızın bu tür dizileri izlemelerine engel olmanız dileğiyle,

Pedagog Sevil Yavuz

Çocuk & Ergen Psikolojisi Uzmanı, Aile ve Çift Terapisti, Filial Terapist

Parenting Skills & Counseling Center

www.pedagogsevilyavuz.com